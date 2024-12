Video Gol Highlights Bologna-Fiorentina 1-0: Sintesi 15-12-2024

Video Gol e Highlights Bologna-Fiorentina 1-0, 16° Giornata Serie A: decide Odgaard

Il Bologna batte la Fiorentina allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nella sedicesima giornata di Serie A.

Vittoria importantissima in uno scontro diretto d’alta classifica per i felsinei, che si portano a quota venticinque punti con il terzo risultato utile consecutivo, mentre i toscani restano fermi a quota trentuno punti.

Sintesi di Bologna-Fiorentina 1-0

Out Aebischer, Cambiaghi, El Azzouzi, Miranda e Orsolini per Vincenzo Italiano, che schiera De Silvestri, Beukema, Lucumì e Holm in difesa a protezione di Skorupski, in mediana Freuler e Pobega, confermati Odgaard e Dominguez sulla trequarti con Ndoye alle spalle di Castro unica punta.

Non ci sono Biraghi, Bove e Pongracic per Raffaele Palladino, che punta su Dodò, Comuzzo, Ranieri e Gosens in difesa davanti a de Gea, in mediana Cataldi e Adli, sulla trequarti ci sono Colpani, Beltran e Gudmundsson alle spalle di Kean.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Le due squadre sembrano voler gestire le forze non riuscendo ad accelerare nei momenti decisivi, anche perché ben messe in campo, compatte in fase difensiva e molto simili nelle idee di gioco.

La grande occasione è sui piedi di Gudmundsson, tutto solo davanti a Skorupski, bravissimo poi su Kean, ma clamorosamente poco cinico, mentre vengono ammoniti Pobega e Dodò e la conclusione di Ndoye non è precisa.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Ferguson al posto dell’infortunato Ndoye, ma cambia il copione della partita, visto che i ritmi si alzano e c’è più intraprendenza nelle due squadre sulla trequarti avversaria.

Dopo il palo di Castro, è bravo de Gea su Pobega prima e Odgaard poi, mentre entra Sottil per uno spentissimo Gudmundsson.

Al 59′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Odgaard, che trova il gol del vantaggio al termine di una bellissima azione corale iniziata da Castro e assistita da Dominguez.

Gli ospiti sembrano accusare il colpo, non riescono a trovare qualità e velocità nel possesso palla, anche perché i padroni di casa sono bravi a prendere in mano il pallino del gioco e rendersi pericolosi in attacco con Holm.

Entrano Ikone, Richardson, sul quale salva tutto Skorupski, Lykogiannis, subito ammonito insieme a Comuzzo, Kouame, Parisi, Iling, Posch e Dallinga al posto dei vari Colpani, Cataldi, Holm, Beltran, Gosens, Dominguez, Castro e De Silvestri.

Highlights e Video Gol di Bologna-Fiorentina 1-0:

Tabellino di Bologna-Fiorentina 1-0

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (82′ Posch), Beukema, Lucumí, Holm (77′ Lykogiannis); Pobega, Freuler; Ndoye (46′ Ferguson), Odgaard, Dominguez (82′ Iling-Junior); Castro (90′ Dallinga). All. Italiano

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodô, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi (70′ Richardson); Colpani (70′ Ikoné), Gudmundsson (58′ Sottil), Beltran; Kean. All. Palladino (in panchina Citterio)

Arbitro: Michael Fabbri

Gol: 59′ Odgaard

Assist: Dominguez (B, 1-0)

Ammoniti: Pobega, Dodô, Lykogiannis, Comuzzo

Espulsi: nessuno

