Video Gol Highlights Bologna-Cagliari 3-2: sintesi 31-10-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Bologna-Cagliari 3-2, 6° Giornata Serie A: la sblocca Joao Pedro, pareggia Barrow, che farà doppietta dopo la rimonta di Soriano al raddoppio momentaneo di Simeone

Il Bologna vince in rimonta contro il Cagliari allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della sesta giornata di Serie A.

Partita pazzesca per i felsinei, che hanno iniziato molto male, ma che sono stati bravi a reagire e ribaltare il risultato, cancellando così le ultime tre sconfitte consecutive.

Sembrava fatta per i sardi, che vengono fermati dopo due vittorie consecutive, ma che possono essere comunque soddisfatti per l’ottima fase offensiva prodotta.

La sintesi di Bologna-Cagliari 3-2, 6° Giornata Serie A

E’ una bellissima partita già nel primo tempo, disputato su ritmi molto elevati. Grande merito va agli ospiti, che pressano in maniera asfissiante gli avversari e cercano sempre la verticalizzazione in fase offensiva, mentre i padroni di casa traballano troppo in difesa e in attacco risultano precipitosi.

Gli ospiti arano il campo a destra, cioè sulla sinistra degli avversari, visto che Hickey è in grande difficoltà contro Nandez e Joao Pedro è sempre molto pericoloso, tanto da impegnare più volte Skorupski.

Al 15′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio proprio con Joao Pedro, che completa una bellissima triangolazione con Sottil, dopo un recupero palla a centrocampo.

I padroni di casa provano a reagire, alzano molto il baricentro e si rendono pericolosi con il solito Barrow e con i vari Soriano, Svanberg e Palacio, ma Cragno è sempre attento e gli avversari mancano di cinismo da ottima posizione.

Nel finale arrivare il meritato gol del pareggio dei padroni di casa al 45′ minuto, quando ci pensa proprio Barrow a ristabilire l’equilibrio su assist di Soriano.

Il secondo tempo è altrettanto bello e divertente, visto che inizia con il nuovo gol del vantaggio degli ospiti al 47′ minuto di Simeone, bravo a sfruttare al meglio la super giocata di Zappa, capace di mettere a ferro e fuoco la difesa avversaria.

Ma è rabbiosa e orgogliosa la reazione dei padroni di casa, che subito pareggiano i conti al 52′ minuto con una potente conclusione di Soriano.

E al 56′ minuto arriva addirittura la rimonta dei padroni di casa, che trovano il vantaggio con il bomber Barrow, altro bolide imparabile per il portiere.

Solo dopo una bella parata di Cragno su Barrow, finalmente arriva la reazione degli ospiti, che prendono in mano la partita iniziando ad assediare la porta di Skorupski, che si supera su Ounas, poco dopo l’errore sotto porta di Pavoletti.

Video Gol Highlights di Bologna-Cagliari 3-2, 6° Giornata Serie A

Il tabellino di Bologna-Cagliari 3-2, 6° Giornata Serie A

BOLOGNA-CAGLIARI 3-2

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg (37′ st Dominguez); Orsolini, Soriano, Barrow (43′ st Vignato); Palacio (37′ st Denswil).

A disp.: Da Costa, Ravaglia, Paz, Arnofoli, Calabresi, Baldursson, Kingsley, Rabbi, Rocchi. All.: Mihajlovic

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa (25′ st Faragò), Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin (40′ st Cerri), Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil (17′ st Ounas); Simeone (25′ st Pavoletti).

A disp.: Aresti, Vicario, Caligara, Klavan, Tramoni, Pisacane, Oliva, Carboni. All.: Di Francesco

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 15′ Joao Pedro (C), 45′ Barrow (B), 2′ st Simeone (C), 7′ st Soriano (B), 11′ st Barrow (B)

Ammoniti: Danilo, De Silvestri, Schouten (B); Cragno, Lykogiannis, Joao Pedro (C)

Espulsi: –

