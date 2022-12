Video Gol Highlights Benevento-Palermo 0-1: sintesi 04-12-2022

Risultato Benevento-Palermo 0-1: i siciliani vincono una partita francamente brutta che i campani giocano svogliatamente.

E’ il solito Brunori a decidere il match con un bel gol ad inizio ripresa.

Il Palermo sale a 18 punti e si tira fuori dalla zona retrocessione, mentre il Benevento, sempre a 15 punti, vi rimane ancora invischiato.

Sintesi Benevento-Palermo 0-1

Non è un granché il primo tempo, salvo due iniziative pericolose del Benevento negli ultimi minuti: al 37° Forte prova a battere Pigliacelli con il sinistro, ma l’estremo difensore palermitano respinge e mette in corner e al 41° Acampora manca di poco il bersaglio con un tiro di prima intenzione. Poi più nulla fino al duplice fischio, esclusa una parata facile di Paleari su Brunori.

Anche la ripresa non è uno spettacolo particcolarmente gradevole, anche se si apre con i giusti presupposti: Gomes ruba palla a centrocampo a Viviani e parte in avanti servendo Brunori al limite dell’area per il diagonale vincente che batte il portiere sannita.

Ci si aspetterebbe un Benevento arrembante, ma tutto quel che riesce a produrre è un altro tiro di Acampora fuori di poco al 70°. Neanche il Palermo fa granché, ma è pericolosissimo quando, al 71°, Brunori inventa un tiro da quaranta metri che si stampa sulla traversa.

I minuti di recupero sono ben 7, ma non hanno nulla da raccontare a parte il 2-0 che Soleri sbaglia proprio alla conclusione di essi calciando addosso a Paleari in beata solitudine.

Migliori in campo Acampora (6), l’unico a provarci, e Brunori (7), che segna e sfiora la doppietta. Male Viviani (5), che commette l’errore fatale innescando l’azione del gol, e Di Mariano (5), nullo.

Video Gol Highlights Benevento-Palermo 0-1

Tabellino Benevento-Palermo 0-1

Benevento (3-5-2): Paleari; Leverbe (85′ Pastina), Viviani (61′ Schiattarella), Capellini; Letizia, Improta, Forte (60′ Simy), Acampora, Masciangelo; Farias (60′ Tello), La Gumina (66′ Kubica). Allenatore: Cannavaro

Palermo (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Bettella; Valente (73′ Vido), Segre, Gomes, Damiani (68′ Damiani), Sala (72′ Crivello); Brunori (81′ Soleri), Di Mariano (81′ Marconi). Allenatore: Corini

Marcatori: 54′ Brunori

Arbitro: Baroni

Ammoniti: Gomes, Viviani, Broh, Kubica e Tello