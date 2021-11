Video Gol Highlights Benevento-Brescia 0-1: sintesi 01-11-2021

Risultato Benevento-Brescia 0-1: i giusti cambi di Inzaghi e un errore individuale consentono alle rondinelle di espugnare il “Vigorito”.

Tramoni entra nell’ultimo quarto d’ora e decide il match. Solo due, e buttate via, le occasioni sprecate dai beneventani.

Il Brescia aggancia momentaneamente il Pisa al 1° posto con 21 punti, il Benevento resta 2° a 19 e rischia il sorpasso da Reggina, Cremonese e Lecce.

Sintesi Benevento-Brescia 0-1

La partita sembra promettere fuoco e fiamme dall’inizio grazie alla subitanea occasione avuta dai padroni di casa, un tiro da fuori di Lapadula respinto da Joronen, ma la sfida si dipana poi in tatticismi e lunghi giramenti di palla (in entrambi i sensi) e, a parte un paio di conclusioni di Bertagnoli, non succede quasi nulla.

Si va al riposo sullo 0-0, nella speranza di vedere qualcosa di meglio nella ripresa.

Nella ripresa c’è più intensità, ma le occasioni son sempre poche: al 55° Manfredini deve alzare sopra la traversa un tiro di Spalek dal limite e al 63° il nuovo entrato Brignola scappa sulla destra e, rientrato sul sinistro, conclude trovando la pronta reazione di Joronen.

La partita resta soporifera, anche se iniziano ad aprirsi spazi che Moreo, anche lui appena entrato, sfrutta firmando l’improvviso gol del vantaggio bresciano, subito annullato per offside.

All’84° Brignola spreca clamorosamente una chance d’oro mettendo a lato da due passi un filtrante di Lapadula. Il Brescia ringrazia e passa in vantaggio cinque minuti dopo: Letizia si addormenta palla al piede nella sua metà campo e Tramoni gli soffia la sfera andando poi a freddare Manfredini.

Ci sono altri quattro minuti per provare a pareggiare, ma il Benevento non riesce a creare nulla.

Migliori in campo Lapadula (6), il più vivo in avanti per i sanniti, e Tramoni (6.5), decisivo partendo dalla panchina. Male Letizia (5), puntuale fino all’errore sul gol, e Palacio (5), evanescente.

Video Gol Highlights Benevento-Brescia 0-1

Tabellino Benevento-Brescia 0-1

Benevento (4-3-3): Manfredini; Letizia, Glik, Barba, Foulon (80′ Masciangelo); Viviani, Calò (60′ Acampora), Ionita (80′ Tello); Sau (69′ Elia), Lapadula, Insigne (59′ Brignola). Allenatore: Caserta

Brescia (4-3-2-1): Joronen; Mateju, Cistana, Chancellor, Pajac; Bertagnoli (73′ Leris), Cavion (46′ van de Looi), Bisoli; Spalek (82′ Jagiello), Palacio (73′ Tramoni); Bajic (61′ Moreo). Allenatore: Inzaghi

Marcatori: 89′ Tramoni

Arbitro: Giacomelli

Ammoniti: Chancellor, Foulon, van de Looi, Barba e Bisoli

