Video Gol Highlights Belgio-Romania 2-0: sintesi 22-06-2024

Il Risultato di Belgio-Romania 2-0, 2° giornata Gruppo E: le Furie Rosse sprecano moltissimo in avanti e sbagliano parecchio dietro, ma vincono contro un avversario mai domo e conquistano i primi tre punti del torneo andando a creare una classifica estremamente inedita e stuzzicante: tutte le squadre, infatti, sono a 3 punti.

Tielemans segna subito e De Bruyne chiude la partita. In mezzo tanti gol sbagliati dai belgi e alcune occasioni per la Romania.

La Sintesi di Belgio-Romania 2-0

L’equilbrio si spezza dopo appena un paio di minuti di partita: Lukaku riceve un pallone in area da De Bruyne e fa da sponda a Tielemans, che batte Nita con un potente destro dal limite dell’area di rigore di prima intenzione.

Già al 5° la Romania sfiora il pareggio: a salvare i belgi è Casteels con un grande intervento su una zuccata di Dragusin, difensore recentemente specializzatosi anche in segnature.

Le migliori occasioni della prima frazione, dopo questa per la selezione dell’Europa Orientale, sono per le Furie Rosse: Nita deve intervenire più volte per fermare le conclusioni di Lukebakio e Doku al 18° e al 31°, mentre nei minuti conclusivi Lukaku si divora il raddoppio incartandosi sul pallone dopo aver vinto il duello a sportellate con il suo marcatore.

Null’altro da segnalare per quanto riguarda il primo tempo, che termina dopo un minuto di recupero.

Molto meglio i rumeni nei primi minuti della ripresa, soprattutto i parmensi Man, che impegna subito Casteels con un tiro molto potente, e Mihaila, che s’invola sulla fascia sinistra e cerca la porta da fuori area senza fortuna.

Al minuto 52 De Bruyne sfiora il palo con un destro dal limite estremamente angolato e dopo tre minuti prova a replicare calciando, però, troppo centralmente.

Da questo momento e per qualche minuto i belgi hanno più d’una occasione con Doku e Lukaku, impreciso il primo dopo una bella azione personale e sfortunato il secondo, costretto a calciare di destro in area tirando addosso a Nita; a Lukaku stesso, poco prima, era stato annullato un gol per un fuorigioco di millimetri, il terzo dopo quelli invalidati dal VAR contro la Slovacchia.

La Romania, improvvisamente, sfiora a sua volta il gol del pareggio al 69°: sfruttando un errore difensivo, Man può involarsi verso l’area belga e concludere, ma Casteels è bravissimo e respinge.

Al minuto 80 il raddoppio: Casteels rinvia dal fondo e il suo lancio sorvola il campo per poi arrivare a De Bruyne, che controlla e parte verso la porta trafiggendo Nita in uscita. Il VAR, stavolta, convalida.

Tra 83° e 84° ci sono due chance anche per Trossard, entrato in luogo di Lukebakio, che sfreccia sulla destra e prima prova a far segnare Lukaku anziché provare in prima persona e poi tira senza precisione.

All’86° il Belgio sbaglia ancora dietro e Casteels, ritrovatosi con Alibec quasi solo e pronto al tiro, deve nuovamente fare gli straordinari per evitare che il match si riapra. Poco dopo, Nita è altrettanto bravo a opporsi alla conclusione ravvicinata di Lukaku. Nulla accade nei quattro minuti di recupero.

Highlights e Video Gol di Belgio-Romania 2-0

Il Tabellino di Belgio-Romania 2-0

Belgio (3-4-3): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen; Doku (72′ Carrasco), Tielemans (72′ Mangala), Onana, Theate (77′ Debast); De Bruyne, Lukaku, Lukebakio (56′ Trossard). CT: Tedesco

Romania (4-1-4-1): Nita; Ratiu (89′ Sorescu), Dragusin, Burca, Bancu; M. Marin (68′ Olaru); Man, R. Marin, Stanciu, Mihaila (68′ Hagi); Dragus (81′ Alibec). CT: Iordanescu

Marcatori: 2′ Tielemans e 80′ De Bruyne

Arbitro: Marciniak (POL)

Ammoniti: Lukebakio (salta la prossima partita), Bancu e M. Marin

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.