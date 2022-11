Video Gol Highlights Belgio-Marocco 0-2 , 2° Giornata Gruppo F Mondiali Qatar 2022: con merito e con grande qualità vince il Marocco e complica ancora di più l’esito del girone.

Il Belgio rimane fermo a quota tre punti, scavalcato dai nordafricani ora a quota quattro. In attesa del match della Croazia, che affronterà il Canada si preannuncia un esito molto sorprendente di questo girone.

Sintesi di Belgio-Marocco, 2° giornata Gruppo F Mondiale Qatar 2022

Sintesi di Belgio-Marocco 0-2

Partita che inizia con il Belgio a comandare le operazioni. La nazionale di Roberto Martinez al quarto minuto di gioco comincia a farsi vedere dalle parti di Bounou, con un lancio in profondità che serve Batshuayi in area ma il suo tiro viene bloccato dall’estremo difensore marocchino in uscita.

Al quarto d’ora un calcio di punizione dalla trequarti, ben orchestrato con una serie di passaggi, con il pallone che termina sul piede di De Bruyne, il cui tiro viene bloccato dalla difesa nordafricana. Tre minuti più tardi Meunier prova la conclusione dal limite dell’area ma il suo tentativo viene bloccato facilmente.

Al ventunesimo si fa vedere la nazionale di Regragui. Ziyech con una conclusione da fuori area con il mancino e pallone che termina alto di un metro circa sopra la traversa.

Verso la mezz’ora Selim Amallah riceve un pallone in area, servito di testa da Hakimi, ma la sua conclusione finisce molto alta sopra la traversa. Altra azione costruita dai nordafricani con un lancio lungo che pesca Hakimi, il quale controlla in area e calcia mandando il pallone fuori di poco alla sinistra di Courtois.

Verso gli ultimi cinque minuti un calcio di punizione di De Bruyne dalla zona sinistra del campo, ma la sua conclusione a giro, a cercare di soprendere il portiere, termina sopra la traversa.

Al termine della prima frazione rete annullata al Marocco. Sul calcio di punizione di Zyech, interviene un suo compagno sulla traiettoria, anche se non tocca il pallone e costringe l’arbitro ad annullare la rete.

Nei primi minuti della ripresa i diavoli rossi attaccano per cercare di portarsi in vantaggio. Al settimo minuto è Eden Hazard a provarci con il destro ma il pallone termina di poco alla sinistra di Munir.

Tre minuti più tardi occasione importante per il Marocco, con Boufal che controlla un pallone sulla sinistra dopo un lancio lungo, si accentra dopo aver superato Meunier, ma il suo tiro a giro termina poco sulla sinistra di Courtois.

Vantaggio del Marocco! Verso la mezz’ora del secondo tempo vanno in avanti i nordafricani. Un calcio di punizione conquistato sulla zona sinistra vicino all’area di rigore, battuto da Sabiri. La traiettoria velenosa, non è toccata da alcun altro giocatore, sorprende Courtois e s’infila nell’angolo opposto.

Partita che è rimasta, anche nel secondo tempo, piuttosto bloccata. Il Belgio fatica a costruire occasioni da rete in avanti, il Marocco piano piano si è affacciato nell’area avversaria ed è riuscito a colpire.

Quando mancano otto minuti al termine della sfida ecco un’occasione importante per i diavoli rossi. Un colpo di testa di Vertonghen su cross proveniente da calcio d’angolo, ma il pallone termina largo sulla destra.

Martinez, dopo Mertens, inserisce Lukaku per dare pesantezza al reparto offensivo belga. Vuole raddrizzare questa sfida che si è messa molto male per loro.

Al novantesimo contropiede della nazionale marocchina con Allah che si fa ipnotizzare da Courtois in uscita.

Raddoppio del Marocco! In pieno recupero grande azione sulla sinistra di Zyech che salta due uomini mette indietro per l’accorrente Zakaria Aboukhlal che di destro fulmina sul sette Courtois!

L’arbitro decreta la fine dell’incontro. Uno 0-2 meritato da parte del Marocco!

Highlights e Video Gol di Belgio-Marocco 0-2 :

Tabellino di Belgio-Marocco

Marcatori: 28′ st Sabiri (M), 47′ st Zakaria Aboukhlal (M)

Assist: 47′ st Zyech (M)

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier (36′ st Lukaku), Alderweireld, Vertonghen, Castagne; Witsel, Onana (15′ st Tielemans); T. Hazard (30′ st Trossard), De Bruyne, E. Hazard (15′ st Mertens); Batshuayi (30′ st Charles De Ketelaere). Commissario Tecnico: Roberto Martinez.

MAROCCO (4-3-3): Munir ; Hakimi (23′ st Yahya Attiat-Allal), Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi (33′ st Jawad El Yamiq), S. Amrabat, Amallah (23′ st Sabiri); Ziyech, En-Nesyri (28′ st Abderrazak Hamdallah), Boufal (28′ st Zakaria Aboukhlal). Commissario Tecnico: Hoalid Regragui.

Ammoniti: Onana (B), Sabari (M)

Arbitro: Ramos C. A. (Messico)