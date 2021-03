Video Gol Highlights Bayern Monaco-Borussia Dortmund 4-2: Sintesi 06-03-2021

Video Gol Highlights e Sintesi di Bayern Monaco – Borussia Dortmund 4-2: Il Bayern Monaco vince il big match della 24° gornata di Bundesliga e mantiene la vetta della classifica.

Il Bayern Monaco vince 4-2 contro il Borussia Dortmund all‘Allianz Arena e mantiene la vetta della classifica a quota 55 punti, a +2 sul RB Lipsia.

Partita spettacolare che ha visto i gialloneri andare in doppio vantaggio dopo dieci minuti grazie alla doppietta di Haaland, prima dell’intervallo la risposta di Lewandowski che con una doppietta ristabilisce il pari.

La ripresa è avara di occasioni ma il Bayern la vince con estremo cinismo: al minuto 88 Goretzka trova il gol del 3-2 e al 90° Lewandowski realizza la sua doppietta personale.

Sintesi di Bayern Monaco – Borussia Dortmund 4-2

Il classico di Germania parte subito col botto. Poco più di un minuto di gioco e il Borussia Dortmund trova il vantaggio lampo.

Sventagliata di Meunier a cercare Haaland, a rimorchio di testa Delaney restituisce palla all’attaccante norvegese che protegge palla e con un mancino potente e preciso trafigge Neuer dal limite dell’area per lo 0-1 ospite.

Al 9° minuto il Borussia Dortmund raddoppia sfruttando le amnesie difensive del Bayern. Schulz trova una prateria sulla destra e parte in progressione, servizio in area per Hazard che appoggia ad Haaland il più facile dei tap-in. 0-2 e doppietta del fenomeno norvegese in 9 minuti.

Il Bayern fatica a carburare ed entrare in partita e a parte un colpo di testa di Sané alto e un tiro di Muller impreciso fa poco nei primi minuti. Primo pericolo che arriva al 19°, Goretzka appoggia col petto in area per Lewandowski, il sinistro del polacco però termina fuori.

Al 26° il Bayern accorcia: prodezza di Sané sulla destra che dribbla un ingenuo Schulz in area, cross basso di destro a trovare un liberissimo Lewandowski che davanti a Hirtz non sbaglia e fa 1-2.

Precedentemente il Dortmund ha avuto la ripartenza di un possibile 0-3 ma l’errore di Meunier che non serve Haaland solo in area svolta la partita.

Minuto 29 Coman impensierisce Hitz con un sinistro in area mandato in corner. Al 44° il pari Bayern: Coman è steso in area da Dahoud, rigore per il Bayern Monaco battuto da Lewandowski che spiazza Hitz e fa 2-2 e doppietta personale prima dell’intervallo.

La ripresa è giocata a ritmo più basso e non presenta grandi occasioni se non un Bayern più propositivo ma senza impensierire Hitz.

Quando però la partita pare destinata al pari, il Bayern la vince con grande cinismo. Al 88° Goretzka approfitta di una respinta errata di Meunier e con un destro al volo dal limite trova l’angolo vincente e che vale il 3-2.

Al 90° Davies riparte in contropiede sulla sinistra, trova Lewandowski al limite dell’area che scarica il destro e firma il 4-2 finale e la tripletta personale.

Highlights e Video Gol di Bayern Monaco – Borussia Dortmund 4-2

Tabellino di Bayern Monaco-Borussia Dortmund 4-2:

BAYERN MONACO (4-3-3): Neuer, Sule, Boateng (70′ Javi Martinez), Alaba, Davies, Goretzka, Kimmich, Sané (91′ Hernandez), Muller (91′ Choupo-Mouting), Coman (66′ Gnabry), Lewandowski. A disposizione: Gnabry, Matinez, Choupo-Mouting, Sarr, Hernandez, Roca, Dantas, Hoffmann, Musiala. All.: Flick

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Hitz, Schulz, Zagadou (70′ Morey), Hummels, Meunier, Delaney (70′ Bellingham), Emre Can, Hazard (60′ Brandt), Dahoud, Reus (76′ Reiner), Haaland (60′ Tigges). A disposizione: Burki, Morey, Moukoko, Brandt, Reiner, Bellingham, Piszczek, Tigges, Passlac. All.: Terzic

GOL: 2′, 9′ Haaland (BD), 26′, 44′, 90′ Lewandowski (BM), 88′ Goretzka (BM)

AMMONITI: Lewandowski (BM), Meunier (BD)

ESPULSI:

