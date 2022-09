Video Gol Highlights Basaksehir-Fiorentina 3-0: Sintesi 15-9-2022

Video Gol e Highlights Istanbul Basaksehir-Fiorentina 3-0, 2° Giornata Gruppo A Conference League: doppietta di Gurler e rete di Traore

L’Istanbul Basaksehir batte la Fiorentina allo Stadio Fatih Terim di Istanbul nella seconda giornata del Gruppo A di Conference League.

E’ notta fonda per i toscani, per i quali l’impatto con le coppe europee è stato davvero difficile, ma la sensazione è di una generale crisi della squadra.

Seconda vittoria consecutiva e primo posto in classifica per i turchi, che si candidano a squadra da battere in questo girone.

Sintesi di Istanbul Basaksehir-Fiorentina 3-0

Intera rosa a disposizione per Emre Belozoglu, che schiera Caicara, Ndayishimiye, Touba e Kaldirim in difesa a protezione di Sengezer a porta, Aleksic, Biglia e Ozcan in mediana e il tridente d’attacco formato da Chouiar, Okaka e Gurler.

Out Castrovilli, Gonzalez, Milenkovic e Zurkowski per Vincenzo Italiano, che punta su Gollini a porta, Venuti, Martinez Quarta, Igor e Terzic in difesa, Maleh con Amrabat e Bonaventura in mediana e lancia Ikone e Saponara nel tridente d’attacco completato da Cabral. Nel riscaldamento, però, si fa male Martinez Quarta, sostituito da Mandragora.

E’ una partita molto noiosa, equilibrata e combattuta nel primo tempo, disputata su ritmi abbastanza intensi. Le due squadre sono ben messe in campo, si difendono con ordine e compattezza, ma non riescono ad essere efficaci in ripartenza.

Le uniche conclusioni sono di Saponara, Chouiar e Biglia, ma manca sempre il cinismo giusto per fare male, mentre viene ammonito Ikone.

Il secondo tempo inizia con l’entrata in campo di Jovic al posto di Cabral e crescono i ritmi di gioco grazie ad una maggiore velocità nel giro della palla da parte di entrambe le squadre.

Al 57′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Gurler sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Entrano Turuc e Traore al posto di Okaka e Ozcan, mentre viene ammonito Amrabat per gli ospiti, che inseriscono Barak e Biraghi per Terzic e Maleh.

Al 71′ minuto i padroni di casa trovano il gol del raddoppio con Gurler, che si regala una prestigiosa doppietta sfruttando la clamorosa frittata di Venuti e Gollini

Come se non bastasse, al 75′ minuto viene espulso Ikone per doppia ammonizione prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Szysz, Tekdemir, Kouame, Ozil e Duncan per Gurler, Biglia, Saponara, Chouiar e Bonaventura.

Nel finale ci provano Venuti e Jovic dalla distanza prima del tris di Traore al termine di un bel contropiede al 90′ minuto su assist di Szysz.

Highlights e Video Gol di Istanbul Basaksehir-Fiorentina 3-0:

Tabellino di Istanbul Basaksehir-Fiorentina 3-0

Marcatori: 12’s.t. Gurler (B), 26’ s.t. Gurler (B), 45’s.t. Traore (B)



Assist: 12’s.t. Ndayushimiye (B), 45’s.t. Szysz (B)



ISTANBUL BASAKSEHIR (4-3-3): Sengezer; Júnior Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Ali Kaldirim; Aleksié, Biglia, Ozcan (14’ s.t. Traore); Gürler, Okaka (14’s.t. Turuk), Chouiar (38’s.t. Ozil). All. Emre Belözoğlu.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini, Venuti, Mandragora, Igor, Terzic (21’s.t. Biraghi), Maleh (21’ s.t. Barak), Amrabat, Bonaventura (33’ s.t. Duncan), Ikone, Cabral (1’ s.t. Jovic), Saponara (33’ s.t. Kouame). All. Italiano.





Arbitro: Cuarda (Spa)



Ammoniti: 22’ p.t. Ikone (F), 16’ s.t. Amrabat (F), 31’s.t. Ikone (F)



Espulsi: 31’s.t. Ikone (F)