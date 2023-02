Video Gol Highlights Bari-Cosenza 2-1: sintesi 12-02-2023

Risultato Bari-Cosenza 2-1: i pugliesi vincono con merito una partita resa ostica dalla resistenza avversaria.

Rispoli pareggia quasi subito l’iniziale rete di Esposito e Micai salva più volte i cosentini finché Cheddira, a venti minuti dal termine, si vendica del rigore parato a fine primo tempo.

Il Bari sale a 39 punti e torna al 3° posto, seppur in coabitazione con Reggina e Sudtirol, mentre il Cosenza resta ultimo con i suoi 22 punti.

Sintesi Bari-Cosenza 2-1

La partita sembra mettersi subito bene per i pugliesi, in gol dopo soli tre minuti grazie ad Esposito: il talentuoso attaccante di proprietà dell’Inter legge bene le intenzioni di Botta e, ricevuta palla dall’argentino, calcia da fuori area con il destro battendo l’ex Micai.

Il Cosenza non sembra accusare il colpo, anzi inizia ad attaccare per pareggiare quanto prima e, dopo vari sopralluoghi palla al piede più o meno fortunati, riesce nello scopo al 24°: Rispoli effettua un buon taglio verso l’area ed arriva puntuale all’impatto di testa con l’ottimo cross di Brescianini trovando il primo gol in maglia rossoblu.

Al gol del pareggio segue una fase estremamente frenetica con frequenti capovolgimenti di fronte senza, però, esiti degni di nota fino agli ultimi minuti del primo tempo.

A centottanta secondi dal termine del parziale il Bari torna nell’area calabrese e, grazie ad un aggancio non regolamentare di Rigione ai danni di Esposito, usufruisce di un calcio di rigore: la trasformazione è affidata a Cheddira, ma la conclusione angolata del marocchino viene respinta da Micai con un balzo felino. Subito dopo, il signor Rutella fischia due volte.

La ripresa è di marca essenzialmente barese e Cheddira ne è decisamente protagonista. Al 48° Micai respinge prodigiosamente un tiro del marocchino destinato a finire al centro della porta, dopodiché, dopo essersi girato in poco spazio e concluso con il destro, è la traversa a negargli la rete.

Al 69°, infine, il meritato gol arriva: Cheddira stacca benissimo su un traversone di Pucino dalla destra e batte il portiere cosentino. Benché manchino più di venti minuti, non vi sono altre occasioni da segnalare; al 96°, dopo sei minuti di recupero, Rutella emana il triplice fischio.

Migliori in campo Cheddira (7), che sbaglia un rigore, ci prova in continuazione e, infine, segna il gol decisivo, e Micai (7), incolpevole sui gol e spesso decisivo, vedi il rigore parato. Male il solo Zarate (5), fumoso anche se si impegna. Deve trovare la miglior condizione.

Video Gol Highlights Bari-Cosenza 2-1

Tabellino Bari-Cosenza 2-1

Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello (64′ Benali), Benedetti (64′ Molina); Botta (74′ Mallamo); Esposito (46′ Scheidler), Cheddira (87′ Zuzek). Allenatore: Mignani

Cosenza (4-3-3): Micai; Rispoli, Rigione, Vaisanen, D’Orazio (58′ Martino); Praszelik (58′ Voca), Calò (79′ Delic), Brescianini (70′ D’Urso); Marras, Finotto, Zarate (70′ Nasti). Allenatore: Viali

Marcatori: 3′ Esposito, 24′ Rispoli e 69′ Cheddira

Arbitro: Rutella

Ammoniti: Vaisanen, Rigione, Marras, Esposito, Micai, Maita, Benali, Rispoli e Mazzotta

Note: al 42′ Micai para un rigore a Cheddira