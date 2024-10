Video Gol Highlights Bari-Catanzaro 1-1: sintesi 18-10-2024

Highlights e Video Gol Bari-Catanzaro 1-1, 9° giornata Serie B: i pugliesi buttano via altri due punti e rischiano perfino di non racimolarne nemmeno uno, salvati da Radunovic dopo essersi fatti raggiungere. Non ci sono mezze misure: dopo nove partite, il Bari è al quinto pareggio e il Catanzaro al sesto.

Dorval sblocca il risultato e Iemmello fissa il pareggio finale.

Poco cambia in classifica: il Bari resta 7° con 11 punti e il Catanzaro poco più giù con 9.

La Sintesi di Bari-Catanzaro 1-1

Pur con un lieve dominio barese, il primo tempo è equilibrato e si sblocca alla mezz’ora grazie a un’azione imbastita dai difensori: Pucino crossa da destra, Sibilli tocca verso il secondo palo e Dorval si inserisce e scaraventa la sfera sotto la traversa.

Il Catanzaro prova a reagire con un pericoloso tiro di Compagnon finito fuori al 35°, mentre al 39° Pigliacelli è attento su una conclusione di Maita e al 43° su un diagonale di Lasagna.

Pressoché evanescente, il Catanzaro salva capra e cavoli grazie al proprio estremo difensore e dopo ben cinque minuti di recupero il primo tempo si conclude.

In apertura Sibilli si divora il raddoppio davanti a Pigliacelli e intorno al quarto d’ora Lasagna cerca fortuna dalla distanza ma sfiora il palo.

Mancano di poco il bersaglio anche Falletti e Koutsoupias con un tiro a testa e per poco non va in gol Pontisso con un tiro mal respinto da Radunovic, che per poco non si rende protagonista di una papera.

Poco dopo, al 75′, il portiere barese è battuto: è Iemmello, servito da una sponda di La Mantia, a sorprenderlo con il piatto destro.

Ci si aspetterebbe la reazione del Bari, ma è il Catanzaro che per poco non vince: al minuto 83 Radunovic è bravissimo su un tiro a botta sicura di Iemmello ed evita la beffa. Poi più nulla fino al triplice fischio dopo cinque minuti di recupero.

Video Gol e Highlights di Bari-Catanzaro 1-1

Il Tabellino di Bari-Catanzaro 1-1

Bari (3-5-2): Radunovic; Pucino, Vicari, Mantovani; Favasuli (76′ Tripladelli), Maita (82′ Novakovich), Benali, Falletti, Dorval (82′ Obaretin); Sibilli (64′ Manzari), Lasagna (76′ Favilli). Allenatore: Longo

Catanzaro (4-3-3): Pigliacelli; Situm, Bonini, Brighenti, Scognamillo; Pontisso (68′ Coulibaly), Petriccione (46′ Pompetti), Koutsoupias; Compagnon (58′ D’Alessandro), Iemmello (94′ Buso), Biasci (46′ La Mantia). Allenatore: Caserta

Marcatori: 30′ Dorval e 75′ Iemmello

Arbitro: Colombo

Ammoniti: Iemmello, Petriccione, Benali, Maita, Pucino e Buso

