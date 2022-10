Video Gol Highlights Bari-Ascoli 0-2: sintesi 15-10-2022

Risultato Bari-Ascoli 0-2: prima sconfitta stagionale per i Galletti, che producono molto come al solito senza, però, essere cattivi al momento di concludere; ne approfittano i marchigiaani, che creano meno trovando tuttavia due gol nel finale di gara.

Simic apre le marcature e Dionisi chiude i conti. Il Bari lascia la vetta alla Ternana restando a 18 punti e l’Ascoli, ora a 12 punti, si riavvicina alla zona playoff.

Sintesi Bari-Ascoli 0-2

Nel primo tempo il Bari cerca di segnare facendosi spesso prendere dalla frenesia mancando della necessaria lucidità. Antenucci prova subito da fuori area sfiorando il palo e altrettanto fanno, al 25°, Bellomo e Vicari su rispettivamente azione manovrata e da corner.

Nel finale si vede l’Ascoli e il Bari rischia al 39° quando Caprile deve impegnarsi per un tiro sporco di Gondo diretto sul primo palo. L’ultima parola spetta ai pugliesi ed è ancora Antenucci a mancare la porta da ottima la posizione su assist di Benedetti. Il duplice fischio giunge dopo due minuti di recupero.

Pur pressando come nel primo parziale, il Bari fatica a tirare o anche solo ad avvicinarsi alla porta di Guarna e al 69° si concretizza la beffa: Dionisi segna di testa su cross di Simic, ma il fuorigioco della punta salva il Bari.

I padroni di casa cercano di segnare in ogni modo, ma gli ospiti reggono e segnano al 78° su azione d’angolo: Simic risolve una gran mischia con una scivolata che spedisce la sfera in rete. Il VAR interviene ancora, ma stavolta il gol è regolare.

Gli ultimi minuti non sono all’insegna dell’assalto finale da parte del Bari, che resta passivo e incassa il raddoppio in contropiede al 90°: è Dionisi, su assist di Collocolo, a battere ancora Caprile dopo un dribbling ai danni di Vicari. I sei minuti di recupero concessi passano invano e al termine di essi arriva il triplice fischio.

Migliori in campo Bellomo (6), in palla e propositivo, e Dionisi (7), sempre insidioso e bravo a chiudere i conti al 90°. Male Antenucci (5), troppo impreciso e sciupone, e Gondo (5), nullo e tanto nervoso da essere espulso in pieno recupero dalla panchina.

Video Gol Highlights Bari-Ascoli 0-2

Tabellino Bari-Ascoli 0-2

Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare (60′ Terranova), Vicari, Ricci; Benedetti (76′ D’Errico), Maita, Folorunsho; Bellomo (46′ Salcedo); Cheddira (69′ Ceter Valencia), Antenucci (59′ Botta). Allenatore: Mignani

Ascoli (3-5-2): Guarna; Simic, Quaranta, Botteghin; Donati (60′ Adjapong), Collocolo, Eramo (89′ Fontana), Giovane (46′ Caligara), Falasco; Gondo (70′ Lungoyi), Dionisi. Allenatore: Bucchi

Marcatori: 78′ Simic e 90′ Dionisi

Arbitro: Rutella

Ammoniti: Di Cesare, Giovane, Folorunsho, Quaranta, Dionisi, Gondo, Benedetti e D’Errico