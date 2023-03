Video Gol Highlights Barcellona-Real Madrid 2-1: Sintesi 19-3-2023

Video Gol Highlights Barcellona-Real Madrid 2-1: i blaugrana, grazie ai gol di Sergi Roberto e Kessie, rimontano l’autorete di Araujo. Vittoria che vale il +12 e cuce lo Scudetto sulle maglie della squadra di Xavi.

La sintesi di Barcellona-Real Madrid

Buon inizio del Barcellona, che cerca subito la porta con un destro di Lewandowski. Ci prova Raphinha, di testa, poco dopo, ma il pallone è preda di Courtois.

Il Real va comunque in vantaggio alla prima occasione utile: Vinicius spinge sulla sinistra e mette in mezzo un pallone sul quale il primo ad intervenire, per sua sfortuna, è Araujo.

Passa qualche minuto e il Barcellona torna a farsi pericoloso, da azione d’angolo, con un colpo di testa di Christensen: alto.

Ancora Christensen si spinge fino all’area dei Blancos e ci prova col destro, stavolta fuori misura.

Nel finale di tempo, i blaugrana trovano il pari con Sergi Roberto: il terzino risolve una mischia in area e capitalizza un tiro di Raphinha respinto da Courtois.

Secondo tempo che inizia a ritmi molto sostenuti: a un tiro di Valverde, che finisce di poco alla destra del palo, risponde un tentativo di Raphinha respinto da Courtois.

Ancora Real in avanti, con un’iniziativa di Modric: tiro del croato al lato. Il Barcellona, da parte sua, si rende pericoloso con un sinistro di Lewandowski che finisce di poco sul fondo.

Ancelotti potenzia l’attacco con l’ingresso di Rodrygo per Kroos, e il brasiliano si mette in evidenza con un tiro dal limite, fuori.

Risponde il Barcellona con un tentativo di Raphinha nell’angolino sinistro. Courtois blocca senza particolari affanni.

Ancora Barcellona pericoloso con una conclusione di Lewandowski che finisce di poco al lato, ma è il Real ad andare nuovamente in rete: Asensio si libera della marcatura di Koundé e finalizza un cross di Carvajal dalla destra.

Il VAR annulla comunque la marcatura per fuorigioco dello stesso Asensio, che aveva anticipato troppo il movimento nel liberarsi dalla marcatura.

Quando la gara sembra indirizzata verso il pari, arriva la rete di Franck Kessie a decidere il match: l’ex Milan riceve da Baldé dopo una grande intuizione di Lewandowski con il tacco. Palla nell’angolino e Barcellona che vola a +12 mettendo una seria ipoteca sul titolo.

Highloghts e Video gol di Barcellona-Real Madrid

Il tabellino di Barcellona-Real Madrid

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Koundé, Christensen, Baldè; Busquets, Sergi Roberto, De Jong; Raphinha, Lewandowski, Gavi.

A disposizione: Ansu Fati, Pena, Ferran Torres, Marcos Alonso, Jordi Alba, Kessiè, Eric Garcia, Pablo Torre, Arnau Tenas, Alarcòn

Allenatore: Xavi.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius.

A disposizione: Lunin, Luis Lopez, Vallejo, Hazard, Asensio, Odriozola, Lucas Vazquez, Tchouameni, Ceballos, Rodrygo, Mendy, Mariano.

Allenatore: Carlo Ancelotti.

Marcatori: 9′ Araujo (autogol, B), 44′ Sergi Roberto (B), 90+2′ Kessie (B)

Ammoniti: Nacho (R), Raphinha (B)