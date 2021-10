Video Gol Highlights Barcellona-Real Madrid 1-2: Sintesi 24-10-2021

Video Gol e Highlights Barcellona-Real Madrid 1-2, 10° Giornata Liga: la decidono Alaba e Lucas Vazquez, inutle la rete di Aguero

Il Real Madrid batte il Barcellona al Camp Nou di Barcellona nella decima giornata di Liga vincendo il primo Clasico della stagione.

I Merengues tornano alla vittoria dopo due partite riprendendosi la testa della classifica ed inguaiando i catalani, sempre più in difficoltà e subito frenati dopo la vittoria della scorsa settimana.

Sintesi di Barcellona-Real Madrid 1-2

E’ una bellissima partita nel primo tempo, disputato su ritmi non troppo intensi, ma molto divertente e spettacolare, visto che la qualità delle due squadre è davvero eccezionale.

Da una parte, gli ospiti si affidano ai dribbling di Vinicius e alla leadership di Benzema. Dall’altra, invece, i padroni di casa si divorano il vantaggio con Dest, tutto solo davanti alla porta, e si rendono pericolosi con Depay.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 32′ minuto, quando gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Alaba al termine di un bel contropiede.

I padroni di casa provano a reagire, ma giocano con il freno a mano tirato, visto che hanno paura di sbilanciarsi troppo contro ospiti letali in contropiede, non riuscendo a spaventare Courtois.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa fanno possesso palla e gli ospiti chiudono tutti gli spazi per poi ripartire in contropiede.

Dopo un paio di tentativi di Coutinho e Fati, gli ospiti sfiorano più volte il raddoppio con Benzema e Valverde, ma sono stranamente poco cinici sotto porta, mentre Dest è impreciso.

Nel finale c’è ancora tempo per il raddoppio degli ospiti al 95′ minuto firmato da Lucas Vazquez, bravo a risolvere una mischia in area ribadendo la palla in rete dopo un miracolo di ter-Stegen su Asensio.

Inutile la rete finale dei padroni di casa al 97′ minuto segnata da Aguero su assist di Dest, il migliore dei suoi.

Highlights e Video Gol di Barcellona-Real Madrid 1-2:

Tabellino di Barcellona-Real Madrid 1-2

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Mingueza (dal 46’ Coutinho), Piqué, Eric García, Jordi Alba; Busquets, De Jong (dal 77’ S. Roberto), Gavi (dall’85’ L. de Jong); Ansu Fati (dal 74’ Aguero), Depay, Dest. All. Koeman.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Rodrygo (dal 72’ Valverde, dal 92’ Carvajal), Benzema, Vinicius (dall’88’ Asensio). All. Ancelotti

Arbitro: J. Sanchez

Gol: 32’ Alaba, 94’ Lucas Vazquez, 97’ Aguero

Assist: Rodrygo (0-1), Dest (1-2)

Ammoniti: Piqué (B), Mendy (R)

