Video Gol Highlights Austria-Francia 0-1: sintesi 17-06-2024

Il Risultato di Austria-Francia 0-1: meritevole di ben altro scarto, la selezione transalpina si divora troppi gol realizzandone uno soltanto. L’Austria ha una grande chance soltanto e la spreca malamente. A decidere, così, è un’autorete.

Una sfortunata deviazione di Wober regala alla Francia tre punti.

La Sintesi di Austria-Francia 0-1

C’è tanta Francia nel primo tempo, sebbene con pochi tiri, e già al 9° Mbappé fa tremare l’Austria con una delle sue accelerazioni concluse con un tiro sul palo del portiere che, toccato proprio da Pentz termina in corner toccando l’esterno della rete.

Naturalmente la selezione alpina è sempre più arroccata in difesa e i transalpini hanno qualche problema nel tirare giù il fortino, ma alla prima sortita al 36° è proprio l’Austria ad avere un’occasione tanto grande quanto inattesa: un traversone dalla destra fa giungere la sfera a Baumgartner, che da pochi metri si divora il vantaggio calciando sulle gambe di Maignan.

Subito dopo, la Francia torna avanti e passa in vantaggio: Mbappé crossa da destra e Wober fa autogol deviando il traversone di testa, tra l’altro angolandolo anche molto. I minuti finali del tempo sono privi di emozioni e fino al duplice fischio non accade nulla.

Al minuto 55 la Francia potrebbe raddoppiare, ma Mbappé, lanciato da Rabiot e bravissimo a bruciare in velocità il suo marcatore diretto, calcia incredibilmente a lato dopo una lunga fuga solitaria verso la porta austriaca.

I rossi collezionano calci di punizione senza esito, mentre i Bleus sfiorano ancora il 2-0 con Thuram, che cerca l’angolo una volta entrato in area e trova pronto l’ottimo Pentz. Troppo morbide le soluzioni offensive francesi e altrettanto i relativi tiri verso la porta austriaca.

Succede poco altro e l’unico episodio degno di nota, intorno al 90°, è il naso di Mbappé che perde sangue costringndolo a lasciare il posto a Giroud dopo laboriose cure e un nuovo ingresso in campo solo per sedersi e far perdere tempo, guadagnandosi un cartellino giallo per questo.

Il recupero è di grossa entità, 9 minuti nei quali la Francia si divora l’ennesimo gol con Giroud, che liscia un cross di Thuram, e si prende qualche rischio quando l’Austria si lancia ancora in avanti, ma senza mordente. Il match termina praticamente così.

Video Gol e Highlights di Austria-Francia 0-1

Il Tabellino di Austria-Francia 0-1

Austria (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Wober (59′ Trauner), Mwene (88′ Prass); Grillitsch (60′ Wimmer), Seiwald; Laimer (92′ Schmid), Sabitzer, Baumgartner; Gregoritsch (60′ Arnautovic). CT: Rangnick

Francia (4-3-3): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Griezmann (91′ Fofana), Kante, Rabiot (71′ Camavinga); Dembele (71′ Kolo Muani), Mbappé (90′ Giroud), Thuram. CT: Deschamps

Marcatori: 38′ aut. Wober

Arbitro: Gil Manzano (SPA)

Ammoniti: Wober, Mwene, Dembelé, Baumgartner, Laimer, Mbappé e Danso

