Video Gol Highlights Atletico Madrid-Real Madrid 1-1: Sintesi 07-03-2021

Video Gol Highlights e Sintesi di Atletico Madrid – Real Madrid 1-1: Finisce in parità il Derby di Madrid. Atletico e Real si dividono la posta in palio e non cambiano gli equilibri in classifica. Vantaggio degli uomini di Simeone nel primo tempo con Suarez, pari a due minuti dal termine firmato Benzema. Atletico primo a 59 punti, Real terzo a 54 punti.

Al Wanda Metropolitano finisce 1-1 tra Atletico Madrid e Real Madrid, big match per la 26° giornata di camapionato. Colchoneros e Blancos si dividono la punti e partita. Nel primo tempo un ottimo Atletico passa in vantaggio al quarto d’ora con Suarez. Nella ripresa la squadra di Simeone non la chiude e il Real gioca meglio, trovando il gol del pari al 88′ con Benzema. Atletico Madrid che resta primo a quota 59, Real terzo a 54 punti.

Sintesi di Atletico Madrid – Real Madrid 1-1:

Dopo un inizio lento e con fas di studio tra le due squadre, il Derby si accende al 15° minuto. Grande azione personale di Llorente che manda a vuoto Nacho e parte in progressione. Filtrante perfetto per Suarez, che in area col destro trafigge Courtois per l’1-0.

Il Real ci mette molto a entrare in partita e il primo squillo blancos è del 29°. Destro al volo di Casemiro, Oblak non trattiene benissimo ma riesce a respingere.

Minuto 38 cross di Llorente dalla destra, Suarez in area non colpisce ottimamente col mancino e Courtois riesce a bloccare.

Al 43′ l’arbitro Hernandez prende la giusta decisione annullando un rigore al Real Madrid, per presunto fallo di mano in area di Felipe.

Nella ripresa il Real Madrid è più propositivo e si fa vedere al 53°. Colpo di testa di Nacho in area, Oblak è sicuro e blocca.

Subito dopo chance per l’Atletico di raddoppiare: bella combinazione tra Suarez e Carrasco: l’uruguaiano restuisce palla al belga che arriva davanti a Courtois in area, ma il destro è centrale e viene fermato.

Al 59° altra chance per l’Atletico: filtrnate centrale di Lemar a pescare Carrasco, appoggio facile per Suarez nell’area piccola, miracolo di Courtois che in uscita bassa nega il raddoppio ai Colchoneros.

Minuto 66 il subentrato Joao Felix serve bene in area Suarez da ottima posizione, il tiro del 9 di Simeone è però centrale e Courtois non si fa sorprendere.

Il Real prova ad alzare i giri e negli ultimi venti minuto mette pressione all’Atletico. Minuto 71 destro potente di Valverde, Olbak c’è e respinge. Minuto 74 ci prova col destro Benzema, alto sulla traversa.

Minuto 80 chance per il pari del Real: bellissimo assist d’esterno di Vinicius, Benzema a botta sicura ma è miracoloso Oblak a respingere. Sulla ribattuta, il 9 francese prova il tap-in m ancora Oblak respinge.

Minuto 81 ci prova su punizione Benzema col destro: ancora Oblak para e respinge. Ma al 88° i Blancos pareggiano. Bella triangolazione tra Casemiro e Benzema, il mediano brasiliano restuisce palla al francese che a porta vuota deposita l’1-1.

Il tabellino di Atletico Madrid – Real Madrid 1-1:

ATLETICO MADRID (3-4-2-1): Oblak, Savic, Felipe, Hermoso, Trippier, Llorente, Koke, Ferreira-Carrasco (64′ Joao Felix), Correa (82′ Kondogbia), Lemar (57′ Saul), Suarez. A disposizione: Grbic, Kondogbia, Torreira, Joao Felix, Saul, Lodi, Dembelé, Vitolo Vrsaljko. All.: Simeone

REAL MADRID (4-3-3): Courtois, Mendy, Nacho, Varane, Vazquez, Modeic, Casemiro, Kroos, Asensio (60′ Valverde), Benzema, Rodrygo (60′ Viicius Junior). A disposizione: Militao, Marcelo, Lunin, Valverde, Odriozola, Vinicius Junior, Isco, Altube, Duro. All.: Zidane

GOL: 15′ Suarez (AM), 88′ Benzema (RM)

AMMONITI: Carrasco (AM), Varane (RM), Correa (AM), Joao Felix (AM), Savic (AM), Llorente (AM)

ESPULSI:

ARBITRO: HERNANDEZ HERNANDEZ

