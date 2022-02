Video Gol Highlights Atletico Madrid-Manchester United 1-1: Sintesi 23-2-2022

Video Gol e Highlights Atletico Madrid-Manchester United 1-1, Andata Ottavi di finale Champions League: Elanga pareggia Joao Felix

Solo un pareggio tra Atletico Madrid e Manchester United al Wanda Metropolitano di Madrid nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

E’ un buon risultato per gli inglesi, che proveranno a conquistare la qualificazione ai quarti di finale davanti al proprio pubblico, ma i madrileni proveranno in tutti i modi di passare il turno ripartendo da questa ottima prestazione.

UEFA Champions League

Sintesi di Atletico Madrid-Manchester United 1-1

Out Wass, Koke e Cunha per Diego Pablo Simeone, che sceglie Mandava in difesa con Vrsaljko dalla parte opposta, completando il quartetto costituito da Gimenez e Savic a protezione di Oblak. Centrocampo estremamente difensivo con Llorente e Renan Lodi sulle fasce e Ander Herrera con Kondogbia in mediana, mentre in attacco Correa agirà al fianco di Joao Felix.

Non ci sono Cavani e Greenwood per Ralf Rangnick, che sposta Lindelof sulla fascia destra con il ritorno tra i titolari di Varane al fianco di Maguire in una difesa completata da Shaw davanti a De Gea e ritrova anche Pogba in mediana al fianco di Fred. Sulla trequarti Rashford e Sancho giocheranno ai lati di Bruno Fernandes alle spalle di Cristiano Ronaldo come unica punta.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Molto meglio i padroni di casa, che pressano in maniera molto aggressiva e sono perfetti in fase difensiva e non fanno giocare gli ospiti, che sono in grande difficoltà nel far girare la palla con la giusta qualità.

Al 7′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio Joao Felix sul cross di Renan Lodi.

Ⓜ️ A G I C 𝗝𝗢𝗔̃𝗢 ✨ pic.twitter.com/R1nRWxJMV0 — Atlético de Madrid (@Atleti) February 19, 2022

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro e prendono in mano il pallino del gioco, ma gli avversari sono perfetti in fase difensiva, rendendosi pericolosi solo sui tentativi di Bruno Fernandes e rischiando sulla conclusione di Vrsaljko, mentre nel finale viene ammonito Herrera.

Il secondo tempo inizia con il giallo con Shaw ed è solo il preludio per una partita che si fa sempre maschia e piena di falli, che porteranno alle ammonizioni anche di Lindelof, Rashford, Fred e Pogba.

Le due squadre provano a cambiare qualcosa attraverso le sostituzioni: dentro Wan-Bissaka, Matic e Alex Telles, fuori Shaw, Pogba e Lindelof, poi anche Elanga, Griezmann e Lemar per Rashford, Joao Felix e Renan Lodi.

Dopo le ammonizioni di Llorente e Cristiano Ronaldo, al 80′ minuto gli ospiti pareggiano Elanga, su assist di Bruno Fernandes.

Super sub! Anthony Elanga coolly side-foots into the far corner ⚽️#UCL pic.twitter.com/aUqAPr3yAT — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 23, 2022

Esce anche Lingard per Sancho, viene ammonito Alex Telles, ma a rendersi pericolosi sono i padroni di casa con Griezmann, che spacca la traversa nel finale.

Highlights e Video Gol di Atletico Madrid-Manchester United 1-1:

Tabellino di Atletico Madrid-Manchester United 1-1

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak 6; Vrsaljko 6, Gimenez 6, Savic 6, Reinildo 5,5; Llorente 6, Herrera 6,5, Kondogbia 7, Lodi 7 (30′ st Lemar 6); Correa 6,5, Joao Felix 7 (30′ st Griezmann 6). A disp.: Lecomte, Christian, De Paul, Suarez, Felipe, Hermoso, Serrano. All.: Simeone 6,5.



Man United (4-2-3-1): De Gea 6; Lindelof 5 (21′ Wan-Bissaka 5,5), Varane 5,5, Maguire 5, Shaw 5,5 (21′ st Telles 5); Fred 6, Pogba 4,5 (21′ st Matic 5,5); Rashford 4,5 (30′ st Elanga 7), Fernandes 6, Sancho 5 (37′ st Lingard sv); Ronaldo 4,5. A disp.: Heaton, Henderson, Bailly, Jones, Mata, Dalot, Mejbri. All.: Rangnick.



Arbitro: Hategan (Romania)

Marcatori: 7′ Joao Felix (A), 35′ st Elanga (M)

Ammoniti: Herrera, Reinildo, Llorente, Gimenez (A); Shaw, Lindelof, Rashford, Fred, Telles (M)

Espulsi: nessuno

