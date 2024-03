Video Gol Highlights Atletico Madrid-Inter 2-1 (5-3 dcr): Sintesi 13-3-2024

Video Gol e Highlights Atletico Madrid-Inter 2-1 (5-3 dcr), Ritorno Ottavi di finale Champions League: Oblak è decisivo ai calci di rigore dopo le reti di Dimarco, Griezmann e Depay

L’Atletico Madrid batte l’Inter all’Estadio Wanda Metropolitano di Madrid nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

I madrileni riescono nell’impresa di ribaltare lo svantaggio dell’andata, eliminando i nerazzurri, che avevano vinto 1-0 solo un paio di settimane fa.

Sintesi di Atletico Madrid-Inter 2-1 (5-3 dcr)

Out Gimenez, Lemar e Vitolo per Diego Pablo Simeone, che schiera Molina, Savic, Witsel, Hermoso e Lino in difesa a protezione di Oblak, in mediana i soliti Koke, Llorente e de Paul, in attacco Morata al fianco di Griezmann.

Non ci sono Arnautovic, Carlos Augusto, Cuadrado e Sensi per Simone Inzaghi, che punta su Pavard, de Vrij e Bastoni in difesa davanti a Sommer, a centrocampo viene scelto Dumfries con Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco, i gemelli del gol in attacco, Lautaro Martinez e Thuram.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine e compattezza per poi ripartire in contropiede.

Ci provano Lino e Dumfries prima dei tentativi di Lautaro Martinez e Morata, ma a sbloccare il risultato sono gli ospiti con Dimarco, che al 33′ minuto trova il gol del vantaggio su assist di Barella.

Grandissima reazione da parte dei padroni di casa, che subito pareggiano al 35′ minuto con Griezmann, furbo nell’approfittare del clamoroso errore di Pavard sul cross di Koke.

Le squadre si ricompattano, viene ammonito Hermoso e nei minuti finali i padroni di casa si rendono pericolosi ancora con Griezmann.

Anche il secondo tempo è molto equilibrato, visto che le due squadre non vogliono lasciare spazi, mostrando aggressività nel pressing.

Dopo i tentativi di Morata e Griezmann, a divorarsi la rete è Thuram, tutto solo davanti alla porta, nel mezzo entrano Correa, Riquelme, Darmian, Acerbi, Barrios e Depay al posto di de Paul, Lino, Dumfries, Bastoni, Molina e Morata.

Nel finale Oblak è attento su Barella, sostituito da Frattesi quando entra anche Bisseck per Dimarco, prima del gol di Depay al 88′ minuto, su assist di Koke, ammonito, e del clamoroso errore sotto porta di Riquelme all’ultimo secondo.

Nei tempi supplementari Thuram, prima di uscire per Alexis Sanchez, Depay e Lautaro Martinez si divorano la rete della qualificazione, vengono ammoniti Bisseck, Calhanoglu e Acerbi, mentre Klaassen, Azpilicueta e Saul Niguez sostituiscono Mkhitaryan, Llorente e Griezmann.

Oblak the hero for Atleti ❤️🤍#UCL pic.twitter.com/CTCDiukYJz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 13, 2024

Ai calci di rigore:

Calhanoglu: gol

Depay: gol

Alexis Sanchez: parato da Oblak

Saul Niguez: parato da Sommer

Klaassen: parato da Oblak

Riquelme: gol

Acerbi: gol

Correa: gol

Lautaro Martinez: in curva

Highlights e Video Gol di Atletico Madrid-Inter 2-1 (5-3 dcr):

Tabellino di Atletico Madrid-Inter 2-1 (5-3 dcr)

Atletico Madrid (5-3-2): Oblak; Molina 5,5 (34′ st Barrios), Savic, Witsel, Hermoso, Lino 6,5 (26′ st Riquelme); Llorente 6 (9′ pts Azpilicueta), Koke, De Paul 6 (26′ st Correa); Griezmann 7 (1′ sts Niguez), Morata 5,5 (34′ st Depay).

Allenatore: Simeone



Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni 6 (27′ st Acerbi); Dumfries 5,5 (27′ st Darmian), Barella 7 (39′ st Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan 6 (6′ sts Klaassen), Dimarco 7 (39′ st Bisseck); Thuram 6 (12′ pts Sanchez), Martinez.

Allenatore: Inzaghi



Arbitro: Marciniak

Marcatori: 33′ Dimarco (I), 35′ Griezmann (A), 42′ st Depay (A)

Ammoniti: Hermoso (A), Koke (A), Calhanoglu (I), Acerbi (I), Bisseck (I)

Espulsi:

