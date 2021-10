Video Gol Highlights Atalanta-Udinese 1-1: Sintesi 24-10-2021

Video gol-highlights Atalanta-Udinese 1-1: al gol di Malinovskyi risponde Becao.

Finisce in pareggio, 1-1, Atalanta-Udinese, anticipo di pranzo della nona giornata di Serie A.

I friulani agguantano il pari grazie a un forcing finale, nel quale ha trovato il gol da azione d’angolo.

Dopo un primo tempo piuttosto bloccato, per via di un avversario che si era chiuso ottimamente, la “Dea” aveva trovato il vantaggio con un gran sinistro di Malinovskyi.

Ma alla fine il risultato appare giusto, anche perché la squadra bianconera, nel corso della prima frazione, aveva sfiorato il vantaggio in diverse occasioni di contropiede.

La sintesi di Atalanta-Udinese 1-1

Prime fasi di gara un po’ contratte. Mentre l’Atalanta gestisce il pallone, l’Udinese rimane raccolta a fare densità nella propria metà campo, per poi sfruttare la velocità dei suoi avanti in contropiede.

Gotti mette Nuytinck a uomo su Zapata e la mossa funziona, in quanto il colombiano non riesce a creare particolari pericoli.

Chiusa nel giro palla, la “Dea” prova ad affidarsi ai lanci lunghi, ma l’impostazione di De Roon dal basso non sempre si rivela precisa.

È anzi l’Udinese a creare i primi pericoli: un cross in mezzo di Udogie, all’indirizzo di Molina, costringe i difensori a rinviare.

Poi è Beto, prezioso anche nella fase di ripiegamento, a bruciare in velocità Lovato e servire ancora Molina nel mezzo. L’attaccante arriva scoordinato sul pallone e l’azione sfuma.

Samir ha un’opportunità da calcio d’angolo, ma il suo colpo di testa è centrale e facile preda dell’ex Musso.

Le combinazioni offensive dei bianconeri continuano a funzionare, e Molina, dopo sponda di Beto, si trova sui piedi la palla dell’1-0. L’argentino alza troppo il destro e lo manda al lato.

La risposta dell’Atalanta arriva solo nel finale di tempo: Zapata serve Ilicic dalla sinistra, ma il tiro dello sloveno viene smorzato dal palo, che permette una presa agevole a Silvestri.

Allora è Pasalic, tra i migliori in campo, a tentare la via del gol: stop e dribblig tra due difensori dell’Udinese, ma il tiro viene messo in angolo da Silvestri.

Inizia il secondo tempo e si vede un primo lampo di Malinovskyi, fin lì in ombra: azione tutta di prima con la complicità di Zapata ed Ilicic. Il sinistro a giro dello sloveno finisce largo.

Sono le avvisaglie di quel che accade poco dopo: Pasalic va in campo aperto e scarica per Malinovskyi. Il sinistro dell’ucraino, da fermo, si insacca nell’angolino e l’Atalanta passa avanti.

Gotti inserisce Success, al suo esordio in A, per dare maggior peso all’attacco. Gasperini risponde con Muriel e Miranchuck per provare a chiuderla.

Malinovskyi si apre lo specchio della porta, e avrebbe l’occasione per chiuderla, ma pecca di generosità servendo Pasalic che viene chiuso.

Nuova girandola di cambi con gli ingressi di Soppy e Samardzic, ma ancora Malinovskyi costringe Silvestri a una parata con un grande sinistro.

L’Udinese finisce con cinque attaccanti in campo e, nel finale, sfiora il pareggio in contrpiede: Arslan verticalizza per Samardzic. Lovato prova ad anticiparlo, ma quasi rischia l’autogol costringendo Musso a mettere in corner.

Il pareggio arriva, poco dopo, ad opera di Becao: azione d’angolo, Musso esce a vuoto e viene anticipato dal brasiliano.

Highlights e video gol Atalanta-Udinese 1-1

Il tabellino di Atalanta-Udinese 1-1

Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Palomino, Lovato; Zappacosta, Pasalic (Koopmeiners 74′), Freuler, Pezzella; Malinovskyi (Scalvini 86′); Ilicic (Miranchuck 64′), Zapata (Muriel 64′). Allenatore: Gasperini

A disposizione: Sportiello, Rossi, Koopmeiners, Muriel, Scalvini, Olivieri, Miranchuk, Piccoli.

Udinese (3-4-3): Silvestri; Becao, Nuytinck (Forestieri 82′), Samir; Stryger Larsen (Soppy 76′), Walace, Makengo (Arslan 64′), Udogie; Molina (Success 64′), Beto, Pussetto (Samardzic 76′). Allenatore: Gotti

A disposizione: Padelli, Carnelos, Perez, Zeegelaar, Arslan, Success, Jajalo, Samardzic, Nestorovski, Forestieri, De Maio, Soppy.

Marcatori: 56′ Malinovskyi (A), 90+3′ Becao (U)

Arbitro:

Ammoniti: Samir (U), Lovato (A)

Espulsi:

