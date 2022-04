Video Gol Highlights Atalanta-Torino 4-4: Sintesi 27-4-2022

Video Gol e Highlights Atalanta-Torino 4-4, Recupero 20° Giornata Serie A: segnano Muriel, Lukic, Pasalic, De Roon, Sanabria e autorete di Freuler

Clamoroso rocambolesco pareggio spettacolare e in goleada tra Atalanta e Torino al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nel recupero della ventesima giornata di Serie A, primo turno del girone di ritorno.

Secondo risultato utile consecutivo per i bergamaschi, che si portano a quota cinquantacinque punti, a meno tre dal quinto posto.

Quinto risultato utile consecutivo per i granata, che si portano a quota quarantaquattro punti in classifica.

Sintesi di Atalanta-Torino 4-4

Non ci sono Pezzella, Ilicic e Maehle per Gian Piero Gasperini, che conferma ancora Scalvini e Djimsiti in difesa al fianco di Palomino davanti a Musso, con Hateboer e Zappacosta sulle fasce e Freuler con De Roon in mediana. La sorpresa è la presenza di Pessina sulla trequarti alle spalle della doppia punta costituita da Duvan Zapata e Muriel.

Out Izzo, Warming e Fares per Ivan Juric, che schiera Zima in difesa al fianco di Bremer e Rodriguez a protezione di Milinkovic-Savic, confermando Aina con Singo sulle fasce. Torna Praet dal primo minuto in un tridente completato da Pjaca e Sanabria, mentre in mediana ci sono Lukic e Ricci.

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre quasi identiche nel modo di affrontare l’avversario, ma a fare maggiormente possesso palla sono gli ospiti, mentre i padroni di casa sono più propensi a ripartire in contropiede.

Neanche il tempo di respirare che al 4′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Sanabria su assist di Praet.

Grandissima reazione da parte dei padroni di casa, che subito pareggiano al 17′ minuto con Muriel, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Rodriguez su Zappacosta.

Gli ospiti sembrano accusare un po’ il colpo e, infatti, al 23′ minuto i padroni di casa ne approfittano per completare la rimonta ribaltando il risultato e trovando il gol del vantaggio con De Roon su assist di Muriel.

C’è grande aggressività in campo nel pressing delle due squadre, ma dopo l’infortunio di Pjaca, che viene sostituito da Brekalo, al 36′ minuto gli ospiti pareggiano con Lukic, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Freuler su Sanabria, che di fatto chiude la prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo entra subito Toloi al posto di Djimsiti, ma non cambia il copione della partita tra due squadre schierate a specchio e con le stesse idee di gioco.

Dopo un tentativo di Duvan Zapata e l’entrata in campo di Pobega al posto di Ricci e l’ammonizione di Lukic, al 63′ minuto gli ospiti tornano nuovamente in vantaggio, ancora Lukic, ancora rigore, questa volta per fallo di Toloi su Praet.

Al 67′ minuto gli ospiti raddoppiano ancora con l’autorete proprio di Freuler su un rocambolesco rimpallo sul tiro cross di Sanabria.

Entrano Pasalic per Freuler, Boga per Pessina, Mihaila per Scalvini e viene ammonito Pasalic, che al 78′ minuto segna su assist di Muriel, subito dopo aver preso un giallo.

Entra Malinovskyi al posto di uno spento Duvan Zapata e al 84′ minuto i padroni di casa pareggiano con il migliore in campo, Muriel, che si regala una bella doppietta trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Zima, anche ammonito.

Nel finale c’è ancora spazio per Seck e Pellegri al posto di Sanabria e Praet e per una bella occasione sui piedi di Zappacosta.

Highlights e Video Gol di Atalanta-Torino 4-4:

Tabellino di Atalanta-Torino 4-4

Marcatori: 4′ p.t. Sanabria (T), 18’ p.t. e 38’ s.t. Muriel su rig. (A), 23’ p.t. de Roon (A), 36’ p.t. e 18’ s.t. Lukic su rig. (T), 23’ s.t. Freuler autogol (A), 33’ s.t. Pasalic (A)

Assist: 4′ p.t. Praet (T), 23’ p.t. Muriel (A), 33’ s.t. Muriel (A)

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini (23’ s.t. Demiral), Palomino, Djimsiti (dal 1’ s.t. Toloi); Hateboer, de Roon, Freuler (23’ s.t. Pasalic), Zappacosta; Pessina (dal 23’ s.t. Boga); Muriel, Zapata. All. Gasperini

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima (39’ s.t. Djidjji), Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci (dal 14’ s.t. Pobega), Lukic, Aina; Praet (dal 39’ s.t. Seck), Pjaca (dal 31’ p.t. Brekalo); Sanabria (dal 40’ s.t. Pellegri). All. Juric

Arbitro: Rosario Abisso – Sez. Palermo

Ammoniti: 35′ p.t. Freuler (A), 7’ s.t. Lukic (T), 24’ s.t. Pasalic (A), 38’ s.t. Zima (T).

Espulsi: –