Video Gol Highlights Atalanta-Sporting Lisbona 2-1: Sintesi 14-3-2024

Video Gol e Highlights Atalanta-Sporting Lisbona 2-1, Ritorno Ottavi di finale Europa League: segnano Gonçalves, Scamacca e Lookman

L’Atalanta batte lo Sporting Lisbona in rimonta al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

I bergamaschi riescono a qualificarsi ai quarti di finale dopo il pareggio per 1-1 della scorsa settimana eliminando i portoghesi dalla competizione.

Sintesi di Atalanta-Sporting Lisbona 2-1

Sorprese Musso a porta, Hien in difesa con Djimsiti e Kolasinac, Bakker a centrocampo con Holm, Ederson e De Roon, e il tridente formato da Lookman, Scamacca e Miranchuk in attacco per Gian Piero Gasperini.

Non ci sono Adan e Morita per Ruben Amorim, che schiera St. Juste, Diomande e Inacio in difesa a protezione di Israel, a centrocampo Esgaio, Hjulmand, Gonçalves e Matheus Reis, in attacco Edwards, Gyokeres e Trinçao.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre molto simili nell’affrontare gli avversari con qualità nel possesso palla e aggressività nel pressing.

Dopo i tentativi di Djimsiti e Kolasinac, al 33′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Gonçalves al termine di una bella triangolazione con Gyokeres.

Subito dopo si fa male Gonçalves, che viene sostituito da Bragança, e i padroni di casa provano a farsi vedere in attacco con Holm.

Il secondo tempo inizia con l’entrata in campo di Zappacosta al posto di uno spento Bakker e sembra cambiare subito il copione della partita, visto che i padroni di casa iniziano il proprio monologo contro ospiti fin troppo difensivi.

Infatti, al 46′ minuto i padroni di casa pareggiano con Lookman, che sfrutta al meglio il cross di Ederson.

E al 59′ minuto i padroni di casa completano la rimonta ribaltando il risultato con Scamacca, questa volta su assist di Miranchuk.

Entrano Toure, Catamo, Santos, Koopmeiners, De Ketelaere, Paulinho, Quaresma e Pasalic al posto di Lookman, Esgaio, Matheus Reis, Ederson, Scamacca, Trinçao, St. Juste e Miranchuk.

Nel finale viene ammonito Holm, mentre Paulinho e Edwards si divorano più volte il gol del pareggio.

Highlights e Video Gol di Atalanta-Sporting Lisbona 2-1:

Tabellino di Atalanta-Sporting Lisbona 2-1

Marcatori: 34′ pt Goncalves (S), 1′ st Lookman (A), 14′ st Scamacca (A)

Assist: 34′ pt Gyokeres (S), 1′ st Ederson (A), 14′ st Miranchuk (A)

Atalanta (3-4-3): Musso, Djimsiti, Hien, Kolašinac, Holm, de Roon, Éderson (18′ st Koopmeiners), Bakker (1′ st Zappacosta), Miranchuk (31′ st Pasalic), Scamacca (18′ st De Ketelaere), Lookman (39′ st El Bilal). All. Gasperini.

Sporting Lisbona (3-4-3): Israel, St. Juste (29′ st Quaresma), Diomande, Gonçalo Inacio, Ricardo Esgaio (16′ st Catamo), Hjulmand, Pedro Gonçalves (36′ pt Braganca), Matheus Reis (16′ st Santos), Edwards, Gyökeres, Trincão (29′ st Paulinho). All. Amorim.

Arbitro: Sandro Scharer (SVI)

Ammoniti: 33′ st Holm (A)

