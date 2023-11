Video Gol Highlights Atalanta-Sporting Lisbona 1-1: Sintesi 30-11-2023

Video Gol e Highlights Atalanta-Sporting Lisbona 1-1, 5° Giornata Gruppo D Europa League: Tanto divertimento e tante occasioni al Gewiss Stadium. L’Atalanta gioca un buon primo tempo, ma alla lunga esce lo Sporting anche grazie ai cambi di Amorim. La Dea ottiene il primato matematico nel girone.

Missione compiuta per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che nel difficilissimo match casalingo contro lo Sporting Lisbona trova un pareggio utile per permettere alla Dea di festeggiare il primo posto e la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League.

Partita vivace da entrambe le parti, con la Dea che approccia bene al match e sembra poter dare la possibilità di colpire più volte i portoghesi. Scamacca è autore di un super-gol, ma sui suoi piedi ci sono state ulteriori 2-3 occasioni utili per il raddoppio, ma sprecate.

Lo Sporting Lisbona esce alla distanza grazie all’ottima prestazione di Gyokeres e ai cambi di Ruben Amorim che inserisce Catamo ed Edwards nel secondo tempo, cambiando, di fatto, la partita.

E’ proprio Edwards a trovare il gol del pareggio ed entrambi i calciatori dello Sporting danno vita a una grande prestazione e a un elevato numero di azioni costruite. Sfortunato e molto impreciso Goncalves.

La difesa nel secondo tempo, comunque, permette all’Atalanta di festeggiare il primo posto nel girone con una giornata d’anticipo.

Sintesi di Atalanta-Sporting Lisbona 1-1

L’Atalanta ospita i portoghesi dello Sporting Lisbona e Gasperini decide di optare per il suo undici tipo con Scamacca a guidare l’attacco e Lookman al suo fianco. Sugli esterni, i bergamaschi utilizzeranno Hateboer e Ruggeri con de Roon ed Ederson al centro del centrocampo. Koopmeiners agisce sulla trequarti mentre la difesa è praticamente obbligata per gli uomini di Gasperini.

I portoghesi optanno per Trincao al fianco di Gyokeres e Goncalves, mentre Edwards inizierà dalla panchina. In difesa, St.Juste viene preferito a Coates e con lui ci sono Diomande e Inacio, mentre a centrocampo c’è Hjulmand con Morita.

Subito convincente l’inizio di match dell’Atalanta che, con il suo solito spirito offensivo, affronta a viso aperto lo Sporting Lisbona.

La squadra di Amorim amministra bene il possesso, ma le ripartenze dei padroni di casa sono velenose e fulminee: al 7′ del primo tempo è Lookman a compiere il movimento giusto e imbeccare Gianluca Scamacca che, freddo, a tu per tu con Adan infila la palla in rete.

Durano poco i festeggiamenti della punta italiana perché il guardalinee, con l’ausilio del check del VAR, annullano la realizzazione per un leggero fuorigioco dello stesso Scamacca.

Al 18′ minuto, si fa vedere anche lo Sporting Lisbona con Gyokeres che, dalla sinistra della zona d’attacco dei portoghesi, trova il modo di accentrarsi è calciare in porta. Il tiro è ben piazzato ma finisce a lato.

L’inizio di match è, comunque, molto equilibrato con l’Atalanta che prova ad amministrare il pallino del gioco e lo Sporting Lisbona che, col passare dei minuti, ha trovato modo per compattarsi e ripartire in caso di recupero palla.

Per rompere l’equilibrio, serve una grande giocata di un singolo e ci pensa il solito Gianluca Scamacca a colpire.

Il numero 90 della Dea sblocca il risultato al 23′ con un gol straordinario da fuori area sfruttando una posizione non troppo certa di Adan tra i pali e freddandolo con un bolide che ha lasciato poco scampo al portiere dei portoghesi e che va ad infilarsi nella parte alta del primo palo.

Il gol dell’Atalanta porta a una decina di minuti di stasi della partita con i bergamaschi che provano a palleggiare senza troppi rischi. E’ al 35′ che la partita torna su ritmi elevati con lo Sporting Lisbona che si fa vedere in maniera molto pericolosa davanti a Musso con Goncalves che spreca tutto nel tentativo di un lezioso pallonetto non andato a buon fine.

E’ Gyokeres a prendersi la squadra portoghese sulle spalle grazie alla sua vivacità e già a fine primo tempo sono varie le imbeccate e i tentativi del numero 9. La partita si incattivisce e l’Atalanta riceve addirittura 3 gialli in 3 minuti con Lookman, Scalvini e Kolasinac.

Il primo tempo si conclude con l’Atalanta in vantaggio, ma con la netta impressione che lo Sporting possa far male alla Dea alzando il ritmo.

SECONDO TEMPO

Amorim corre ai ripari e prima dell’inizio della seconda frazione inserisce Edwards e Catamo al posto dei deludenti Trincao ed Esgaio. La differenza si vede fin da subito e i portoghesi entrano in campo con un piglio totalmente diverso rispetto all’inizio del primo tempo.

Al 48′ è subito pericoloso lo Sporting con i due neo-entrati che duettano sulla destra fino alla possibilità di tiro di Edwards che batte Musso ma trova l’opposizione miracolosa, a due passi dalla linea di porta, di Djimsiti.

Il ritmo di gioco è pirotecnico e nel ribaltamento di fronte è l’Atalanta ad avere un’occasione più che ghiotta con Scamacca che, servito in area di rigore da Ederson, tira incredibilmente a lato a due passi da Adan.

Il secondo tempo è frizzante e vive di ribaltamenti di fronte ma l’impressione è che gli ingressi dello Sporting siano molto efficaci. E’ Edwards, al 56′, a trovare il gol del pareggio grazie all’ottimo movimento di Gyokeres che sfrutta una difesa nerazzurra non troppo convincente e trova il compagno numero 10 che ha il tempo per spostare la sfera sul destro e battere Musso.

Il pareggio rinvigorisce lo Sporting Lisbona in una situazione di gara più favorevole ai portoghesi, che ai bergamaschi (corsi ai ripari con gli ingressi di Pasalic e Muriel per Scamacca e Lookman). Incredibile, al 66′ è l’occasione per la squadra di Amorim con i soliti Catamo ed Edwards che lavorano benissimo il pallone e trovano l’inserimento di Goncalves che a botta sicura ha lo sfortunatissimo epilogo di colpire sia il palo alla sinistra di Musso, che quello di destra. Il doppio palo salva l’Atalanta.

Goncalves ha anche la terza occasione della sua partita, al 71′, ma la sciupa clamorosamente davanti a Musso.

Gasperini inserisce Miranchuk per Koopmeiners (sostituzione nata da un misunderstanding tra l’allenatore della Dea e il quarto uomo, visto che sarebbe dovuto uscire Scalvini). L’ingresso del russo ricompatta l’Atalanta che resiste all’avanzata degli avversari.

Il match prosegue con entrambe le squadre provate dalla stanchezza e l’inevitabile girandola dei cambi per avere forze fresche soprattutto in fase difensiva.

L’Atalanta si fa vedere un paio di volte verso la porta dello Sporting per poi riuscire a tenere la palla lontana dalla propria area fino al fischio finale che sancisce la conclusione del match sul risultato di 1-1. La Dea è qualificata come prima del girone.

Highlights e Video Gol di Atalanta-Sporting Lisbona 1-1:

Tabellino di Atalanta-Sporting Lisbona 1-1

Marcatori: 23′ Scamacca (A), 56′ Edwards (SL)

Ammoniti: 11′ Inacio (SL), 39′ Lookman (A), 42′ Scalvini (A), 43′ Kolasinac (A), 63′ De Roon (A),

Espulsi:

Arbitro: Michael OLIVER

Note: –

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini (81′ Bakker), Djimsiti, Kolasinac (81′ Holm); Hateboer, Ederson, de Roon, Ruggeri; Koopmeiners (70′ Miranchuk); Lookman (64′ Pasalic), Scamacca (64′ Muriel).

A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Zortea, Adopo, Bonfanti, Del Lungo, Cissè.

Allenatore: Gasperini.

SPORTING LISBONA (3-4-3): Adan; Diomande, St. Juste (81′ Coates), Inacio; Esgaio (47′ Catamo), Hjulmand (78′ Nuno Santos), Morita, Matheus Reis; Goncalves, Gyokeres, Trincao (46′ Edwards).

A disposizione: Israel, Diogo Pinto, Luis Neto, Essugo, Paulinho, Eduardo Quaresma, Alfonso Moreira.

Allenatore: Amorim.