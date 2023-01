Video Gol Highlights Atalanta-Spezia 5-2: Sintesi Coppa Italia 19-1-2023

Video Gol e Highlights Atalanta-Spezia 5-2, Ottavi di finale Coppa Italia: segnano Lookman una doppietta, Hateboer, Verde, Ekdal e Hojlund, autorete di Ampadu

L’Atalanta batte lo Spezia al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, negli ottavi di finale di Coppa Italia.

I bergamaschi sono la sesta squadra a qualificarsi ai quarti di finale, dove affronteranno l’Inter, ed eliminano i liguri dalla competizione.

Sintesi di Atalanta-Spezia 5-2

Poco turnover per Gian Piero Gasperini, che schiera Demiral e Djimsiti in difesa con Palomino davanti a Musso, centrocampo titolare o quasi con Hateboer, Ederson, Koopmeiners e Maehle, mentre in attacco ci sono Boga e Lookman con Zapata.

Qualche novità per Luca Gotti, che concede una chance a Zovko a porta, Hristov in difesa con Kiwior e Nikolaou, lancia Joao Moutinho, Esposito, Kovalenko e Ekdal a centrocampo con Holm e ritrova Verde dal primo minuto in attacco con Nzola.

E’ una partita meravigliosa nel primo tempo, giocata su ritmi davvero intensi. Le due squadre giocano a viso aperto favorendo divertimento e spettacolo. Sicuramente, i padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, ma gli ospiti non si limitano a difendere e ripartono benissimo in contropiede.

Dopo il giallo a Ederson e il tentativo di Verde, al 10′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Lookman, che trova il gol del vantaggio sfruttando la sponda di Scalvini sugli sviluppi di un calcio piazzato di Boga.

Subito dopo, al 12′ minuto i padroni di casa addirittura raddoppiano, ancora Lookman, che si regala una bella doppietta, questa volta su assist, sempre di sponda, di Zapata.

Uno-due micidiale, ma che non taglia le gambe agli ospiti, bravissimi a tornare subito in partita accorciando al 15′ minuto con una meravigliosa giocata personale di Ekdal.

Cinque minuti meravigliosi, che sono solo il preludio al proseguo della prima frazione di gioco, visto che gli ospiti ci credono e i padroni di casa continuano a macinare gioco ed occasioni, rendendosi pericolosi con Lookman e Ederson, ma rischiando sul tentativo di Kovalenko.

Al 27′ minuto i padroni di casa ristabiliscono il doppio vantaggio con Hateboer al termine di una bellissima azione corale di Maehle e Zapata.

Gli ospiti reagiscono con rabbia ed orgoglio, alzano il baricentro e si portano nella metà campo avversaria, lasciando spazi che i padroni di casa potrebbero sfruttare meglio, come fanno al 34′ minuto, quando il VAR annulla la rete di Zapata per posizione di fuorigioco su imbeccata di Boga.

Gol annullato, gol subito, una variante che funziona sempre come regola 3.0 del Manuale del Calcio. Infatti, al 38′ minuto gli ospiti riaprono la partita segnando con Verde completando la bella triangolazione con Joao Moutinho.

Nel finale i padroni di casa provano in tutti i modi a segnare, ma Koopmeiners e Lookman non sono precisi e la traversa ferma Zapata sul più bello.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di De Roon per Ederson, ma non cambia il copione della partita in un secondo tempo altrettanto divertente, ma sicuramente disputato su ritmi più bassi.

Dopo i tentativi di Verde, Nzola e Hateboer, ai quali manca sempre un po’ di cinismo o trovano le parate dei portieri, spazio a Toloi, Ferrer, Ampadu, Caldara, Muriel, Zortea e Hojlund, che subentrano sostituendo Scalvini, Holm, Ekdal, Nikolaou, Boga, Hateboer e Zapata.

Viene ammonito Hristov e ci prova anche Maehle, ma a segnare al 72′ minuto è Hojlund, che lascia partire un sinistro imparabile per Zovko, chiudendo di fatto i giochi.

Gli ospiti provano a trovare nuove energie dai cambi con Maldini e Amian al posto di Kovalenko e Hristov, ma è Zovko a fare il fenomeno su Muriel, Nzola sbaglia clamorosamente in area di rigore e viene ammonito Ampadu.

Nel finale c’è ancora tempo per la manita dei padroni di casa firmata al 91′ minuto dall’autorete di Ampadu, che devia sfortunatamente la palla in rete dopo il palo colpito dal solito imprendibile Hojlund.

Highlights e Video Gol di Atalanta-Spezia 5-2:

Tabellino di Atalanta-Spezia 5-2

Marcatori: 10′ pt Lookman (A), 12′ pt Lookman (A), 14′ pt Ekdal (S), 27′ pt Hateboer (A), 38′ pt Verde (S), 27′ st Hojlund (A), 46′ st aut. Ampadu (S)

Assist: 10′ pt Scalvini (A), 12′ pt Zapata (A), 14′ pt Nzola (S), 27′ pt Zapata (A), 38′ pt Kovalenko (S), 27′ st Muriel (A)

Atalanta (3-4-2-1): Musso, Scalvini (11′ st Toloi), Palomino, Djimsiti, Hateboer (18′ st Zortea), Ederson (1′ st de Roon), Koopmeiners, Maehle, Lookman, Zapata (18′ st Hojlund), Boga (18′ st Muriel). All. Gasperini.

Spezia (3-5-1-1): Zovko, Hristov (28′ st Amian), Kiwior, Nikolaou (16′ st Caldara), Holm (16′ st Ferrer), Kovalenko (28′ st Maldini), Ekdal (16′ st Ampadu), Esposito, Moutinho, Nzola, Verde. All. Gotti.

Arbitro: Andrea Colombo di Como.

Ammoniti: 5′ pt Ederson (A), 21′ st Hristov (S), 44′ st Ampadu (S)