Video Gol Highlights Atalanta-Spezia 3-2: Sintesi 3-5-2023

Video Gol e Highlights Atalanta-Spezia 3-2, 33° Giornata Serie A: segnano Gyasi, De Roon, Zappacosta, Muriel e Bourabia

L’Atalanta batte lo Spezia al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nella trentatreesima giornata di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno ed ultimo infrasettimanale di questa stagione.

Terza vittoria consecutiva per i bergamaschi, quarto risultato utile consecutivo, e quota cinquantotto punti in classifica.

Seconda sconfitta consecutiva per i liguri, che non vincono ormai da sei partite consecutivi.

Sintesi di Atalanta-Spezia 3-2

Out Hateboer, Lookman e Ruggeri per Gian Piero Gasperini, che schiera Toloi, Djimsiti e Scalvini in difesa davanti a Musso, torna Maehle a centrocampo con De Roon, Koopmeiners e Zappacosta, mentre in attacco spazio a Pasalic alle spalle di Muriel e Zapata.

Non ci sono Holm, Maldini, Joao Moutinho, Nzola, Zovko e Zurkowski per Leonardo Semplici, che punta su Amian, Wisniewski, Nikolaou e Reca in difesa a protezione di Dragowski, in mediana Bastoni con Ampadu e Bourabia, in attacco Agudelo, Shomurodov e Gyasi.

E’ una partita abbastanza divertente nel primo tempo, nonostante ritmi blandi. Infatti, il possesso palla dei padroni di casa risulta lento e con poche idee, mentre gli ospiti difendono in maniera compatta ed ordinata chiudendo tutti gli spazi.

Al 18′ minuto, praticamente alla prima vera occasione, gli ospiti sbloccano il risultato con Gyasi, che trova il gol del vantaggio su assist di Bastoni, al termine di una bella azione corale iniziata da Agudelo.

I padroni di casa reagiscono più con rabbia ed orgoglio che con vere e proprie trame offensive, rendendosi pericolosi con Toloi, sul quale è miracoloso Dragowski.

Al 32′ minuto arriva il gol del pareggio dei padroni di casa firmato da De Roon sull’ennesimo calcio piazzato ben calciato da Koopmeiners.

Nel finale c’è spazio per un tentativo di Pasalic, ancora una volta bravissim Dragowski, e per i gialli a Bastoni e Ampadu.

Il secondo tempo si apre con il gol dei padroni di casa, che al 48′ minuto raddoppiano con Zappacosta, tap-in vincente sulla respinta su un colpo di testa di De Roon sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Momento di difficoltà per gli ospiti, che vanno in completa balia dei padroni di casa, che ne approfittano per spingere sull’acceleratore e segnare il tris con Muriel al 54′ minuto, sempre su sviluppi di un calcio piazzato, nato da un’azione di Zappacosta.

Entrano Ekdal e Esposito al posto di Ampadu e Bastoni, ancora Zappacosta sfida Dragowski prima del gol di Bourabia, che al 64′ minuto riapre il match su assist di Shomurodov.

Girandola di cambi: dentro Ferrer, Boga, Ederson, Palomino, Verde, Krollis e Demiral, fuori Amian, Muriel, Pasalic, Scalvini, Bourabia, l’ammonito Agudelo e lo stesso Palomino, che si fa male subito.

Nel finale gli ospiti ci provano con Verde, che viene fermato dalla traversa, mentre Shomurodov è poco cinico e Soppy sostituisce Maehle.

