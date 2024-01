Video Gol Highlights Atalanta-Sassuolo 3-1: Sintesi 3-1-2024

Video Gol e Highlights Atalanta-Sassuolo 3-1, Ottavi di finale Coppa Italia: doppietta di De Ketelaere, segnano anche Miranchuk e Boloca

L’Atalanta batte il Sassuolo al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, negli ottavi di finale di Coppa Italia.

I bergamaschi si qualificano ai quarti di finale, dove affronteranno il Milan, mentre gli emiliani vengono eliminati.

Sintesi di Atalanta-Sassuolo 3-1

Tante novità per Gian Piero Gasperini, che sceglie Musso a porta, rilancia Holm e Zappacosta sulle fasce e concede una chance a Miranchuk in attacco con De Ketealere, mentre in mediana ci sono Pasalic, De Roon e Ederson e nel trio difensivo Scalvini, Djimsiti e Kolasinac.

Qualche sorpresa anche per Alessio Dionisi, che schiera Missori, Viti, Ferrari e Ruan in difesa a protezione di Cragno, fa esordire Lipani con Bajrami e Castillejo in un centrocampo super offensivo e sceglie Volpa, Mulattieri e Ceide in attacco.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre che si affrontano a viso aperto, anche perché ci sono tanti giocatori che hanno giocato poco e vogliono mettersi in mostra.

Dopo il tentativo di Volpato, i padroni di casa prendono in mano la partita ed iniziano ad attaccare a testa bassa gli avversari, rendendosi pericolosi con Holm, Scalvini e Pasalic.

Al 24′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con De Ketelaere, che trova il gol del vantaggio su sponda di Pasalic, lanciato da Miranchuk.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro e si fanno vedere in attacco con Castillejo, ma soffrono terribilmente la qualità degli avversari, che ci provano ancora con Zappacosta e Ederson.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Toljan al posto di Viti, ma non cambia il copione della partita, visto che le due squadre continuano a macinare gioco dando spettacolo e divertimento.

Tra i tentativi di Pasalic e Ceide, anche ammonito, sale in cattedra Miranchuk, che viene fermato solo dalla traversa.

Al 63′ minuto i padroni di casa raddoppiano con De Ketelaere, che si regala una bellissima doppietta sfruttando l’assist di tacco di un super Miranchuk.

Ed è proprio De Ketelaere a ricambiare il favore al 71′ minuto, permettendo così a Miranchuk di festeggiare la rete personale calando il tris, dopo che Cragno aveva detto pochi istanti prima ancora no.

Spazio ai cambi: dentro Zortea, Thorstvedt, Koopmeiners, Muriel, Scamacca, Pedersen, Boloca, Lauriente e Palomino, fuori Miranchuk, Lipani, Scalvini, Pasalic, De Ketelaere, Ceide, Bajrami, Castillejo e Kolasinac.

Nel finale c’è ancora tempo per la rete della bandiera degli ospiti, siglata da Boloca al 95′ minuto.

Tabellino di Atalanta-Sassuolo 3-1

Marcatori: 24′ pt De Ketelaere (A), 18′ st De Ketelaere (A), 26′ st Miranchuk (A), 50′ st Boloca (S)

Assist: 24′ pt Pasalic (A), 18′ st Miranchuk (A), 26′ st De Ketelaere (A)

Atalanta (3-4-1-2): Musso, Scalvini (28′ st Koopmeiners), Djimsiti, Kolašinac (36′ st Palomino), Holm, de Roon, Éderson, Zappacosta, Pašalić (28′ st Muriel), Miranchuk (42′ st Zortea), De Ketelaere (28′ st Scamacca). All. Gasperini.

Sassuolo (3-5-2): Cragno, Missori, Tressoldi, Ferrari, Viti (1′ st Toljan), Lipani (34′ st Thorstvedt), Bajrami (30′ st Boloca), Castillejo (30′ st Laurientè), Volpato, Ceide (30′ st Pedersen), Mulattieri. All. Dionisi.

Arbitro: Santoro di Messina.

Ammoniti: 9′ st Ceide (S)