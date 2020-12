Video Gol Highlights Atalanta Roma 4-1 e Sintesi 20-12-2020

Video Gol e Highlights di Atalanta Roma 4-1: giallorossi in vantaggio 1 a 0 alla fine del primo tempo grazie al gol di Dzeko vengono ribaltati dalla squadra di Gasperini nella ripresa con i gol di Zapata, Gosens, Muriel e Ilicic.

Il match delle 18:00 della 13° Giornata di Serie A vede la netta vittoria casalinga dell’Atalanta a Bergamo contro la Roma per 4 a 1! I giallorossi si erano illusi dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio 1 a 0 ma subiscono la seconda debacle in trasferta dopo quella di Napoli.

Dopo la vittoria al Gewiss Stadium di domenica scorsa per 3 a 0 contro la Fiorentina ed il pareggio di Torino di mercoledì nel turno infreasettimanale l’Atalanta di Gasperini batte anche la Roma in casa con una bella rimonta per 3 a 1.

Grazie a questa vittoria i bergamaschi salgono al 7° posto in classifica a quota 21 punti.

La Roma di Fonseca dopo le due belle vittorie contro il Bologna per 5 a 1 in trasferta ed il Torino in casa giovedì per 3 a 1 rimedia la terza sconfitta in questo campionato dopo quella a tavolino contro l’Hellas Verona e quella di Napoli del 29 novembre scorso.

La Roma con questa sconfitta resta ferma a quota 24 punti al 4° posto provvisorio in attesa del posticipo di questa sera tra Lazio e Napoli.

Sintesi di Atalanta Roma 4-1:

Le due squadre scendono in campo entrambe con un 3-4-2-1 speculare.

Gasperini schiera l’Atalanta con Zapata punta centrale supportato da Pessina e Malinovskyi.

Fonseca risponde con Dzeko supportato da Perdro e Mkhitaryan.

La Roma trova subito il gol del vantaggio dopo soli 3 minuti: Mkhitaryan riceve palla dalla sinistra e serve Dzeko al centro dell’area che sfugge alla sua marcatura e batte Gollini con un preciso rasoterra.

Dopo 5 minuti la Roma sfiora il raddoppio con Spinazzola che si trova a tu per tu con Gollini che esce fuori area e prova il pallonetto ma il pallone colpisce il palo esterno.

L’Atalanta ci mette un pò a carburare ed il primo tiro dei padroni di casa arriva alla mezz’ora con Malinovskyi che prova la soluzione da fuori area ma Mirante devia in corner.

Al 36 viene ammonito Pellegrini per un fallo Malinovsky che appare il più ispirato tra i bergamaschi.

Al 40° c’è un tiro di Gosens ma la difesa della Roma ribatte.

Nell’intervallo Gasperini corregge la formazione del primo tempo e manda subito in campo Ilicic e Palomino al posto di Pessina e Romero.

In apertura di ripresa subito occasione Atalanta: Malinovskyi riceve palla a centro area e prova a battere a rete con il sinistro ma la conclusione termina fuori alla destra di Mirante.

Al 59° arriva il pareggio dell’Atalanta con Ilicic che trova l’imbucata per Zapata che con un gran destro batte Mirante.

Passano 10 minuti e l’Atalanta passa in vantaggio: ancora una volta Ilicic trova l’assist vincente stavolta per Gosens che di testa anticipa Karsdorp e batte Mirante.

Al 72° l’Atalanta segna il 3 a 1: errore di Veretout in appoggio e Muriel si invola in area e con una finta dribbla Mirante e mette in rete!

Fonseca prova a rimediare mandando in campo prima Cristante per Pedro e poi Villar e Carles Perez per Veretout e Pellegrini.

All’85° arriva il poker bergamasco con il meritato gol di Ilicic autore già di due assist: lo sloveno riceve palla sulla destra e dopo aver saltato tre avversari arriva in area di rigore e batte Mirante sul primo palo!

Video Gol Highlights di Atalanta Roma 4-1:

Tabellino di Atalanta Roma 4-1:

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero (46′ Palomino), Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina (46′ Ilicic); Zapata (70′ Muriel) ALL.: Gasperini

A disposizione: Sportiello, Rossi, Palomino, Sutalo, Mojica, Depaoli, Gyabuaa, Miranchuk, Muriel, Lammers, Diallo, Ilicic

Indisponibili: Caldara, Pasalic, Ruggeri Diffidati: Toloi Squalificati: Nessuno

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini , Veretout, Spinazzola (65′ Bruno Peres); Mkhitaryan, Pedro (72′ Cristante); Dzeko ALL.: Paulo Fonseca

A disposizione: Pau Lopez, Juan Jesus, Santon, Fazio, Kumbulla, Bruno Peres, Calafiori, Cristante, Villar, Diawara, Carles Perez, Borja Mayoral

Arbitro: DI BELLO Guardalinee: LONGO – CECCONI VAR: IRRATI – TOLFO Quarto uomo: AYROLDI

Marcatori: 3′ Dzeko, 59′ Zapata, 71′ Gosens, 72′ Muriel, 85′ Ilicic

Ammoniti: Pellegrini, Malinovsky, Romero, Gasperini, Mirante, Mancini

