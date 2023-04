Video Gol Highlights Atalanta – Roma 3-1 e Sintesi 24-04-2023

Video Gol e Highlights di Atalanta – Roma 3-1 , 31° Giornata Serie A: Pasalic, Toloi e Koopmeiners regalano la vittoria casalinga ai bergamaschi.

Dopo la sconfitta interna contro il Bologna ed il pareggio in trasferta contro la Fiorentina l’Atalanta di Gasperini ritrova la vittoria ed i 3 punti e si rilancia per la corsa al 4° posto.

I bergamaschi salgono a quota 52 punti al 7° posto a -4 da Roma e Milan che sono appaiate al 4° posto a 56 punti.

La Roma di Mourinho dopo 3 vittorie consecutive contro Sampdoria, Torino e Udinese rimedia la 10° sconfitta stagionale in campionato e perde l’occasione di portarsi al 4° posto in solitaria o agganciare la Juve al 3° posto.

Sintesi di Atalanta – Roma 3-1:

Gasperini manda in campo la sua Atalanta con il 3-4-2-1 con Sportiello in porta e linea difensiva a 3 formata da Toloi, Djimsiti e Scalvini. A centrocampo ci sono De Roon ed Ederson al centro con Zappacosta a destra e Maehle a sinistra. In attacco Zapata punta centrale supportato da Koopmeiners e Pasalic.

Mourinho schiera la sua Roma con i 3-4-1-2 con Rui Patricio in porta ed in difesa Mancini, Ibanez e Llorente. A centrocampo ci sono Bove e Cristante al centro con Celik a destra e Zalewski a sinistra. In attacco Abraham e Solbakken supportati da Lorenzo Pellegrini.

Nella prima mezz’ora la partita si gioca su ritmi abbastanza alti ma non ci sono occasioni da gol.

L’Atalanta passa in vantaggio al 39° con Pasalic. Zapata viene servito sulla sinistra da Scalvini e mette un ottimo pallone al centro per Pasalic che al volo di piatto mette in rete.

Nella ripresa Mourinho effettua 4 sostituzioni insieme per cercare di cambiare l’inerzia della partita: entrano Matic, El Shaarawy, Dybala e Spinazzola al posto di Bove, Solbakken, Mancini e Zalewski.

La Roma cerca di trovare il pareggio con i nuovi entrati.

Dybala prova subito il tiro ma viene ribattuto da un difensore atalantino.

Al 70° Pasalic viene servito in ottima posizione ma il suo tiro termina sopra la traversa.

Al 75° l’Atalanta trova il gol del raddoppio con Toloi!

Su azione di calcio d’angolo c’è il colpo di testa di Palomino con Rui Patricio che respinge para ma il pallone termina sui piedi di Toloi che di potenza mette in rete!

All’82° la Roma accorcia le distanze con Lorenzo Pellegrini servito da Belotti che di sinistro batte Sorrentino.

Passa un minuto e l’Atalanta si riporta subito sul doppio vantaggio!

C’è un lancio lungo per Koopmeiners e Rui Patricio che sbaglia l’uscita regalando il gol a Koopmeiners che segna il 3 a 1 a porta vuota!

All’88° Lorenzo Pellegrini su calcio di punizione colpisce il palo interno!

Highlights e Video Gol di Atalanta – Roma 3-1:

Tabellino di Atalanta – Roma 3-1:

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti (dal 28′ st Palomino), Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle (dal 37′ st Demiral); Koopmeiners, Pasalic (dal 37′ st Hojlund); Zapata.

A disposizione: Bernasconi, Boga, Demiral, Hojlund, Mendicino, Muriel, Musso, Palomino, Rossi, Soppy. Allenatore: Gasperini.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini (dal 19′ st Dybala), Ibanez, Llorente; Celik, Bove (dal 19′ st Matic), Cristante, Zalewski (dal 19′ st Spinazzola); Pellegrini, Solbakken (dal 19′ st El Sharaawy); Abraham (dal 36′ st Belotti).

A disposizione: Belotti, Boer, Camara, Dybala, El Shaarawy, Kumbulla, Matic, Spinazzola, Svilar Tahirovic, Volpato. Allenatore: Mourinho.

Reti: al 39′ del pt Pasalic, al 29′ del st Toloi, al 38′ del st Pellegrini, al 39′ st Koopmeiners

Ammonizioni: Gasperini, De Roon, Solbakken, Palomino

Recupero: 4 minuti nel primo tempo,