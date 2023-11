Video Gol Highlights Atalanta-Napoli 1-2: Sintesi 25-11-2023

Video Gol e Highlights Atalanta-Napoli 1-2, 13° Giornata Serie A: segnano Kvaratskhelia, Lookman e Elmas

Il Napoli batte l’Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nel secondo anticipo del sabato della tredicesima giornata di Serie A.

I partenopei tornano alla vittoria alla prima dopo il cambio allenatore, portandosi a quota ventiquattro punti e vincendo uno scontro diretto importante contro i bergamaschi, fermi a venti punti in classifica.

Sintesi di Atalanta-Napoli 1-2

Indisponibili De Roon, Palomino, Toloi e Toure per Gian Piero Gasperini, che schiera Scalvini, Djimsiti e Kolasinac in difesa a protezione di Carnesecchi, lancia Bakker a centrocampo con Zappacosta, Pasalic, Ederson e il rientrante Koopmeiners, mentre in attacco vengono scelti Lookman e De Ketelaere.

Non ci sono Mario Rui e Lindstrom per Walter Mazzarri, che punta su Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Olivera in difesa davanti a Gollini a porta, confermati Anguissa, Lobotka e Zielinski in mediana e il tridente d’attacco formato da Politano, Raspadori e Kvaratskhelia.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. Gli ospiti pressano con aggressività non permettendo ai padroni di casa di fare possesso palla con la giusta qualità.

Dopo il giallo a Natan, i padroni di casa si rendono pericolosi con Pasalic, mentre viene ammonito Djimsiti e si fa male Zappacosta, che viene sostituito da Hateboer poco prima della rete annullata a Rrahmani al 34′ minuto dal VAR per posizione di fuorigioco e dell’infortunio di Olivera, per il quale subentra Juan Jesus.

Al 44′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con il colpo di testa di Kvaratskhelia, su assist perfetto di Di Lorenzo.

Nel finale succede di tutto con un super Gollini su Koopmeiners e il miracoloso Carnesecchi su Zielinski nel contropiede successivo.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Ruggeri al posto di Bakker, ma soprattutto con padroni di casa super reattivi e aggressivi nel pressing, nonché bravissimi a raggirare la fase difensiva degli ospiti allargando sulle fasce.

Dopo un tentativo proprio di Ruggeri, al 53′ minuto i padroni di casa pareggiano con un bellissimo colpo di testa di Lookman, su assist di Hateboer, al termine di una bellissima giocata di De Ketelaere.

Gli ospiti sembrano accusare un po’ il colpo, si abbassano molto, vanno in completa balia dei padroni di casa, che provano di approfittare del momento spingendo sull’acceleratore attaccando a testa bassa.

Ci provano ancora Pasalic, al quale viene annullata una rete per posizione di fuorigioco al 68′ minuto, e De Ketelaere tra le sostituzioni che vedono coinvolti Osimhen, Elmas, Bonfanti, Ostigard e Zielinski subentrando al posto di Raspadori, Politano, l’ammonito Kolasinac, Natan e Cajuste, giallo anche per Di Lorenzo.

Proprio nel miglior momento dei padroni di casa, al 79′ minuto a segnare sono gli ospiti con Elmas, servito da Osimhen, che sfrutta benissimo il clamoroso errore della difesa su un’uscita dal portiere, il primo a sbagliare.

Entrano Muriel e Scamacca per Lookman e De Ketelaere nel finale, durante il quale gli ospiti sono bravi a gestire il vantaggio allontanando gli avversari dalla propria metà campo.

Highlights e Video Gol di Atalanta-Napoli 1-2:

Tabellino di Atalanta-Napoli 1-2

Marcatori: 44’ p.t. Kvaratskhelia, 8’ s.t. Lookman, 33’ s.t. Elmas



Assist: 44’ p.t. Di Lorenzo, 8’ s.t. Hateboer, 33’ s.t. Osimhen

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (dal 31’ s.t. Bonfanti); Zappacosta (dal 33’ s.t. Hateboer), Ederson, Pasalic, Bakker (dal 1’ s.t. Ruggeri); Koopmeiners; De Ketelarere (dal 38’ s.t. Muriel), Lookman (dal 38’ s.t. Scamacca). All. Gasperini.

Napoli (4-3-1-2): Gollini; Di Lorenzo, Rrahamani, Natan (dal 33’ s.t. Ostigard), Olivera (dal 39’ s.t. Juan Jesus); Anguissa, Lobotka, Zielinski (dal 33’ s.t. Cajuste); Politano (dal 19’ s.t. Elmas), Raspadori (dal 19’ s.t. Osimhen), Kvaratskhelia. All. Mazzarri

Arbitro: Mariani di Aprilia

Ammoniti: Natan, Djimsiti, Mazzarri, Di Lorenzo, Kolasinac.