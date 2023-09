Video gol-highlights Atalanta-Monza 3-0: Sintesi 02-09-2023

Video gol-highlights Atalanta-Monza 3-0: la decidono Ederson e la doppietta di Scamacca.

Atalanta-Monza 3-0: una “Dea” straripante riscatta nell’immediato la sconfitta di Frosinone.

Esagerata la squadra di Gasperini, che indirizza la gara nel primo tempo, con i gol di Ederson e Scamacca, e la chiude nella ripresa, proprio con la doppietta dell’ex West Ham.

Altri due gol annullati danno enfasi alla prestazione maiuscola della formazione bergamasca, che con sei punti sale al secondo posto momentaneo e cancella la brutta caduta di Frosinone.

Per il Monza seconda sconfitta in tre gare, anche se il calendario non e’ stato affatto clemente.

Serie A – Stadiosport.it

La sintesi di Atalanta-Monza 3-0

Primo acuto per l’Atalanta: Scamacca protegge la sfera e fa da sponda a De Keteleare. Pallone di ritorno del belga, ma l’attaccante manda al lato.

Il Monza prova a farsi vedere su azione di corner, ma sono i bergamaschi a sviluppare bene, soprattutto sulla sinistra.

Ederson taglia in mezzo per Koopmeiners il cui colpo di testa finisce alto. Di nuovo l’ex Salernitana taglia il campo con un lancio per Scalivini. Il centrale mette dentro, ma la posizione era irregolare.

Si mette in proprio Zappacosta, che rientra sul mancino e prova una conclusione: deviata in angolo.

I nerazzurri passano poco dopo in vantaggio con Ederson: il brasiliano apre un piattone chirurgico su sponda di De Ketelare e fa 1-0.

Il Monza reagisce, e ci prova con Colpani, il cui mancino finisce in angolo. Il 2-0 della “Dea” arriva invece grazie a un colpo di testa di Scamacca al culmine di un’azione condotta sulla sinistra da Ruggeri.

Per l’ex West Ham è il primo gol in maglia nerazzurra.

Ripresa che parte con un Monza votato all’attacco, ma incapace di colpire quando ne avrebbe l’occasione, con Vignato.

Palladino opera un paio di cambi in avanti, ma è l’Atalanta a trovare ancora la via del gol: ci pensa Scamacca, con un fendente mancino su assist di Koopmeiners.

I bergamaschi continuano ad attaccare, e riescono anche a trovare il poker con Koopmeiners: lo stop dell’olandese avviene con la mano. Anche Scamacca troverebbe la gioia del quarto gol personale, se non fosse per la posizione di fuorigioco in cui viene pescato su un lancio dalle retrovie.

Gli ultimi minuti servono a Gasp solo per dosare le forze, anche se Muriel prova ad arrotondare ulteriormente nel finale, con un tiro messo in angolo da Di Gregorio.

Atalanta che risponde “presente” dopo il ko di Frosinone, e si attesta come una delle maggiori pretendenti al quarto posto.

Highlights e Video gol di Atalanta-Monza 3-0

Il tabellino di Monza-Atalanta 3-0

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca.

A disposizione: Holm, Palomino, Toloi, Bakker, Adopo, Pasalic, Lookman, Muriel, Rossi, Carnesecchi.

Allenatore: Gasperini.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani (Machín 75′), Caprari (Vignato 60′); Mota (Colombo 60′).

A disposizione: Carboni F., Carboni A., Kyriakopoulos, Pereira, Cittadini, Machín, Carboni, Bondo, Maric, Vignato, Colombo, Sorrentino, Gori, Lamanna.

Allenatore: Palladino

Marcatori: 35′ Ederson (A), 43′, 64′ Scamacca (A)

Arbitro: Marcenaro

Ammoniti: Pessina (M), Mari (M), Izzo (M)