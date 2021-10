Video Gol Highlights Atalanta-Lazio 2-2: Sintesi 30-10-2021

Video Gol e Highlights Atalanta-Lazio 2-2, 11° Giornata Serie A: Zapata e De Roon pareggiano i vantaggi di Pedro e Immobile

Si conclude con un pareggio spettacolare, divertente e rocambolesco la sfida tra Atalanta e Lazio al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nel primo anticipo del sabato dell’undicesima giornata di Serie A.

Quarto risultato utile consecutivo per i bergamaschi, mentre è il secondo risultato utile consecutivo per i biancocelesti.

Atalanta-Lazio, 11° giornata Serie A 30-10-2021.

Sintesi di Atalanta-Lazio 2-2

E’ una partita bellissima nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. I padroni di casa pressano in maniera asfissiante gli ospiti, che provano a far girare la palla, ma che in realtà risultano molto più pericolosi in contropiede.

Dopo un tentativo di Demiral, al 19′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Pedro, il più lesto a ribadire in rete la palla sulla ribattuta di Musso alla conclusione di Immobile, lanciato a porta da una verticalizzazione di Cataldi.

I padroni di casa faticano a reagire, non riescono a trovare velocità nelle giocate favorendo la compattezza degli ospiti, che ripartono con grande velocità con i propri attaccanti, spaventando Musso con Felipe Anderson.

Proprio quando la prima frazione sembra spegnersi, al 46′ minuto i padroni di casa pareggiano con Zapata con una grandissima giocata di forza e caparbietà.

Nel secondo tempo le due squadre continuano a correre tantissimo, l’intensità è davvero elevata, ci sono continui capovolgimenti di fronte, tantissimo spettacolo e divertimento ed occasioni da una parte e dall’altra.

Da una parte, ci provano Freuler, Zappacosta e Koopmeiners, mentre dall’altra è il solito Immobile a spaventare Musso, che deve fare gli straordinari.

Ed è proprio Immobile al 74′ minuto a segnare riportando gli ospiti in vantaggio al termine di un bellissimo contropiede di Pedro e Basic.

Nel finale grande reazione da parte dei padroni di casa, che iniziano un vero e proprio monologo, un assalto contro gli avversari, completamente rintanati nella propria metà campo, ma sempre presenti in contropiede grazie ad Immobile, che continua la sua sfida con Musso, mentre Reina alza la saracinesca su Muriel e Malinovskyi.

All’ultimo secondo al 95′ minuto i padroni di casa trovano il gol del pareggio con De Roon, al posto giusto al momento giusto sulla spizzata di Demiral sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Highlights e Video Gol di Atalanta-Lazio 2-2:

Tabellino di Atalanta-Lazio 2-2

Atalanta (3-4-2-1): Musso; De Roon, Lovato (22′ st Scalvini), Demiral; Maehle, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta (38′ st Piccoli); Ilicic (22′ st Muriel), Pasalic (14′ st Malinovskyi); Zapata. A disp.: Rossi, Sportiello, Pezzella, Miranchuk. All.: Gasperini



Lazio (4-3-3): Reina, Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi (32′ st Leiva), Luis Alberto (23′ st Basic); Pedro, Immobile (40′ st Muriqi), Felipe Anderson (32′ st Moro). A disp.: Strakosha, Adamonis, Patric, Escalante, Akpa Akpro, Romero, Radu, Lazzari. All.: Sarri



Arbitro: Guida

Marcatori: 18′ Pedro (L), 46′ pt Zapata (A), 29′ st Immobile (L), 49′ st De Roon (A)

Ammoniti: Luiz Felipe (L), Demiral (A), Reina (L), Leiva (L)

Espulsi: –

Note: –

