Video Gol Highlights Atalanta-Juventus 1-2: Sintesi 19-05-2021

Termina 1-2 la sfida del Mapei Stadium, valevole per la finale di Coppa Italia tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Juventus di Andrea Pirlo. A decidere il match, disputatosi alla presenza di 4200 persone, sono le reti di Kulusevski e Malinovskyi nel primo tempo e Chiesa nel secondo. Per la Vecchia Signora si tratta della 14° Coppa Italia della sua storia. Rammarico, invece, per la Dea che perde la seconda finale in tre anni dopo quella del 2019 contro la Lazio.

Sintesi di Atalanta-Juventus 1-2

Al 3′ azione solitaria di Zapata che mette in mezzo per Palomino che colpisce di prima trovando la respinta di Buffon (la sfera sarebbe finita fuori). Due minuti dopo ancora il colombiano che aggira la marcatura di Chiellini e calcia in porta: tiro che finisce fuori alla destra del portiere juventino.

Al 18′ De Ligt rischia di mandare in porta Zapata con un debole retropassaggio di testa sul quale ci mette una pezza Buffon che esce dalla sua porta e sventa la minaccia. Al 25′ ancora Atalanta vicina al gol con Freuler che calcia da posizione defilata non trovando di poco lo specchio della porta.

Al 31′, al primo vero tentativo della sua partita, la Juventus passa in vantaggio con un fantastico tiro a giro di Kulusevski che s’infila nell’angolo alla destra dell’incolpevole Gollini. 3° gol in Coppa Italia, 7° in stagione, per lo svedese. 11 minuti più tardi Malinovskyi pareggia con un preciso tiro di sinistro sul quale Buffon non riesce ad intervenire. Al termine del 45° minuto, Massa fischia la fine del primo tempo: Atalanta-Juventus 1-1.

La prima azione pericolosa della seconda frazione è un colpo di testa di McKennie, su cross di Cuadrado, che finisce fuori di poco alla destra di Gollini: siamo al 47′. 10 minuti dopo l’estremo difensore atalantino compie un super intervento negando a Kulusevski la gioia della doppietta.

Al 60′ Ronaldo smarca in area nerazzurra, con uno splendido colpo di tacco, Chiesa che calcia in porta trovando però il palo alla sinistra di Gollini. Al 73′ bella combinazione Chiesa-Kulusevski-Chiesa con l’ex Fiorentina che fa 1-2 con un fortunato rasoterra che passa in mezzo alle gambe dell’estremo difensore bergamasco e finisce in rete. Al termine dei 4 minuti di recupero concessi da Massa, la partita finisce: Juventus batte Atalanta 2 a 1.

Il Tabellino di Atalanta – Juventus 1-2

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi (77′ Djimsiti), Romero, Palomino; Hateboer (76′ Ilicic), De Roon, Freuler, Gosens (83′ Miranchuk); Pessina (68′ Pasalic); Malinovskyi (68′ Muriel), Zapata.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa (74′ Dybala); Kulusevski (82′ Bonucci), Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo

Arbitro: Davide Massa

Marcatori: 31′ Kulusevski (J), 42′ Malinovskyi (A), 73′ Chiesa (J)

Ammoniti: 27′ Chiellini (J), 36′ Malinovskyi (A), 41′ De Ligt (J), 79′ Romero (A), 85′ Freuler (A), 88′ De Roon (A), 89′ Ilicic (A)

Espulsi: 88′ Toloi (dalla panchina)

