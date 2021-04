Video Gol Highlights Atalanta-Juventus 1-0: Sintesi 18-04-2021

Video Gol Highlights Atalanta-Juventus: termina 1-0 la sfida del Gewiss Stadium tra i nerazzurri di Gian Piero Gasperini e i bianconeri di Andrea Pirlo. Decide un gol di Malinovskyi all’87’.

Dopo le vittorie contro Genoa e Napoli e il pareggio nel derby col Torino, la Juventus di Andrea Pirlo perde 1-0 contro l’ottima Atalanta di Gian Piero Gasperini e viene scavalcata al 3° posto in classifica proprio dai bergamaschi che conquistano la loro quinta vittoria consecutiva dopo quelle contro Spezia, Verona, Udinese e Fiorentina. Al Gewiss Stadium decide un gol di Malinovskyi all’87’. I nerazzurri tornano a battere i bianconeri a distanza di 20 anni dall’ultima volta.

Video Gol Highlights Atalanta-Juventus 1-0, 31° giornata Serie A 18-04-2021.

Sintesi di Atalanta-Juventus 1-0

Primi 10 minuti giocati ad alti ritmi, ma senza azioni degne di nota. Al 14′ bella combinazione Dybala-Cuadrado col colombiano che calcia in porta trovando però la respinta della difesa nerazzurra. 3 minuti dopo contropiede juventino con Chiesa che prova a sorprendere Gollini dalla lunga distanza, ma senza fortuna.

Al 19′ si vede anche l’Atalanta con un tiro di Maehle che viene deviato in calcio d’angolo. 5 minuti più tardi Pessina ha sui piedi la palla dell’1-0, ma il suo tiro finisce fuori alla sinistra di Szczesny. Pochi istanti dopo Zapata manda alto di testa da buona posizione.

Al 34′ Maehle pasticcia in area facendosi rubare palla da Chiesa che serve Morata il quale scavalca Gollini con un tocco sotto che viene spazzato via da Djimsiti. Prima del duplice fischio di Orsato c’è tempo per un colpo di testa di De Ligt che però non impensierisce minimamente Gollini. La prima frazione termina quindi 0-0.

La prima fiammata del secondo tempo porta la firma di Muriel che al 59′ tenta il tiro a giro non trovando di poco l’angolo alto alla sinistra di Szczesny. Al 64′ Dybala sfiora l’incrocio dei pali con una bella punizione da posizione leggermente defilata.

Al 70′ il neoentrato Ilicic mette in mezzo un pallone delizioso per Zapata che prende il tempo a Danilo e di testa non trova per poco il gol dell’1-0. Al 76′ Kulusevski pesca in area Morata che calcia al volo trovando la pronta risposta di Gollini che mette in angolo.

All’86’ Malinovskyi impegna Szczesny con una punizione dalla lunga distanza che il portiere polacco mette in angolo. Dal seguente tiro dalla bandierina nasce l’azione che porta al gol lo stesso ucraino che batte l’estremo difensore ospite con un tiro che finisce in rete grazie ad una deviazione di Alex Sandro. Al termine dei 3 minuti di recupero concessi, Orsato decreta la fine delle ostilità: Atalanta batte Juventus 1 a 0.

Video Gol e Highlights di Atalanta-Juventus 1-0:

Tabellino di Atalanta Juventus 1-0:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle (73′ Malinovskyi), De Roon, Freuler, Gosens; Pessina (46′ Pasalic); Muriel (68′ Ilicic), Zapata.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie (78′ Arthur), Bentancur, Rabiot, Chiesa (58′ Danilo); Morata, Dybala (68′ Kulusevski).

Allenatore: Andrea Pirlo

Arbitro: Daniele Orsato

Marcatori: 87′ Malinovskyi (A)

Ammoniti: 72′ Bonucci (J – dalla panchina), 78′ Gosens (A), 79′ Malinovskyi (A), 82′ Djimsiti (A), 93′ Cuadrado (J)

Espulsi: nessuno.

