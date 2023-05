Video Gol Highlights Atalanta-Hellas Verona 3-1: Sintesi 20-5-2023

Video Gol e Highlights Atalanta-Hellas Verona 3-1, 36° Giornata Serie A: segnano Zappacosta, Pasalic e Hojlund dopo il vantaggio di Lazovic

L’Atalanta batte in rimonta l’Hellas Verona al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nel secondo anticipo del sabato della trentaseiesima giornata di Serie A, diciassettesimo turno del girone di ritorno.

I bergamaschi tornano alla vittoria dopo due sconfitte consecutive portandosi a quota sessantuno punti in classifica e in piena lotta per il quarto posto.

Seconda sconfitta consecutiva per gli scaligeri, che stanno frenando proprio nel momento decisivo della stagione dopo una grande rimonta, rimanendo a quota trenta punti e rischiando domani di rimanere bloccati al terzultimo posto.

Atalanta-Verona

Sintesi di Atalanta-Hellas Verona 3-1

Lista chilometrica di infortunati per Gian Piero Gasperini, orfano di Boga, Hateboer, Palomino, Ruggeri, Soppy e Zapata. I soliti Djimsiti, Toloi e Scalvini in difesa davanti a Sportiello, torna Maehle a centrocampo con De Roon, Koopmeiners e Zappacosta, si rivede Hojlund in attacco con Muriel e Pasalic.

Indisponibili Dawidowicz, Doig, Duda, Henry e Lasagna per Salvatore Bocchetti, che schiera Cabal, Hien e Ceccherini in difesa a protezione di Montipò, si rivedono Terracciano a Sulemana a centrocampo con Tameze e Depaoli, in attacco il tridente è formato da Lazovic, Djuric e Ngonge.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero molto intensi tra due squadre aggressive in fase di pressing, ma anche qualitative nel giro della palla e compatte in fase difensiva.

Dopo aver sbagliato sul più bello, al 12′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Lazovic sfruttando al meglio l’assist di Terracciano.

Grande reazione da parte dei padroni di casa, che alzano il baricentro e provano a velocizzare sulla trequarti rendendosi pericolosi con Muriel e Hojlund.

Al 22′ minuto, così, è quasi naturale il pareggio dei padroni di casa, che ristabiliscono l’equilibrio con il solito Zappacosta dopo un bello scambio con Muriel.

La partita si accende, cresce l’agonismo e si combatte su ogni pallone, come dimostrano le ammonizioni di Koopmeiners, Hien e Depaoli, ma c’è spazio anche per le occasioni di Lazovic e Hojlund.

Il secondo tempo inizia nel peggiore dei modi possibili per gli ospiti, visto che al 53′ minuto Montipò decide di fare un pasticcio regalando il gol del vantaggio ai padroni di casa, che ribaltano il risultato con Pasalic.

Entrano Okoli, Lookman e Faraoni, subito ammonito, al posto di Zappacosta, Muriel e Lazovic, ma i padroni di casa raddoppiano al 63′ minuto con Hojlund su assist proprio dell’inglese.

FT | 3️⃣ gol e 3️⃣ punti per la Dea! 🌌 #AtalantaVerona pic.twitter.com/jHXg7pbB2Y — Lega Serie A (@SerieA) May 20, 2023

Spazio a Gaich e Verdi al posto di Terracciano e Djuric per uno schieramento più offensivo e, infatti, subito Depaoli e proprio i nei entrati provano a scuotere i compagni con un paio di belle giocate.

Nel finale Ederson, Coppola e Abilgaard richiamano in panchina Pasalic, Ceccherini e Tameze, mentre la traversa ferma Sulemana e il palo nega la gioia del gol a Gaich prima dell’entrata in campo di Demiral per Hojlund.

Highlights e Video Gol di Atalanta-Hellas Verona 3-1:

Tabellino di Atalanta-Hellas Verona 3-1

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello 6; Toloi 6, Djimsiti 6, Scalvini 5,5; Zappacosta 6,5 (11′ st Okoli 6), De Roon 6,5, Koopmeiners 6, Maehle 6; Pasalic 6 (32′ st Ederson 6); Muriel 6,5 (11′ st Lookman 6), Hojlund 7 (41′ st Demiral sv).

Allenatore: Gasperini 6,5



Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò 4; Cabal 5,5, Hien 6, Ceccherini 6 (35′ st Coppola 6); Terracciano 6 (20′ st Verdi 6), Tameze 6 (35′ st Abildgaard 6), Sulemana 5,5, Depaoli 5,5; Lazovic 6,5 (13′ st Faraoni 5,5), Ngonge 5; Djuric 5,5 (20′ st Gaich 6).

Allenatore: Zaffaroni 5,5



Arbitro: Sozza

Marcatori: 11′ Lazovic (V), 22′ Zappacosta (A), 8′ st Pasalic (A), 17′ st Hojlund (A)

Ammoniti: Koopmeiners (A), Hien (V), Depaoli (V), Faraoni (V)

Espulsi: