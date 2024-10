Video Gol Highlights Atalanta-Genoa 5-1: Sintesi 5-10-2024

Video Gol e Highlights Atalanta-Genoa 5-1, 7° Giornata Serie A: tripletta di Retegui, segnano anche Ederson, De Roon e Ekhator

L’Atalanta distrugge il Genoa al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nel secondo anticipo del sabato della settima giornata di Serie A.

Tutto fin troppo facile per i bergamaschi, che tornano alla vittoria dopo due partite portandosi a quota dieci punti, mentre è la terza sconfitta consecutiva per i liguri, che non vincono da un mese.

Atalanta-Genoa

Sintesi di Atalanta-Genoa 5-1

Out Brescianini, Djimsiti, Kossounou, Ruggeri, Scalvini, Scamacca e Toloi per Gian Piero Gasperini, che schiera De Roon, Hien e Kolasinac in difesa davanti a Carnesecchi, a centrocampo Bellanova, Ederson, Pasalic e Zappacosta, in attacco De Ketelaere, Retegui e Lookman.

Non ci sono Badelj, Ekuban, Frendrup, Malinovskyi e Messias per Alberto Gilardino, che punta su Zanoli, De Winter, Bani, Vasquez e Martin in difesa a protezione di Gollini, in mediana Bohinen, Thorsby e Miretti, in attacco la coppia formata da Vitinha e Pinamonti.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine e compattezza provando a ripartire in contropiede.

Dopo i tentativi di Lookman, Hien e Bani, al 24′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Retegui, che trova il gol del vantaggio su assist di Lookman, ben lanciato in verticale da Ederson.

Gli ospiti non riescono a reagire, non riescono ad alzare il baricentro e rimangono dietro la linea della palla, favorendo la gestione dei padroni di casa, che sfiorano il raddoppio con Lookman, Kolasinac e Pasalic.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Vogliacco al posto di Bani, ma non cambia il copione della partita, visto che è un monologo dei padroni di casa.

Al 50′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Retegui, che si regala una bella doppietta ribadendo in rete il pallone con un tap-in vincente sulla respinta del portiere alla conclusione di Ederson.

Ed è proprio Ederson al 60′ minuto, dopo un bel colpo di testa di Hien poco prima, a calare il tris, su assist di tacco di Retegui, lanciato a porta da Lookman.

Gli ospiti è come se non fossero proprio scesi in campo, non riescono a fare nulla, non attaccando e difendendo malissimo, così da permettere ai padroni di casa di fare qualsiasi cosa con il pallone tra i piedi.

Ci provano Ederson, Pasalic e Retegui, poi anche Samardzic, entrato in campo per De Ketelaere insieme a Melegoni, Ekhator e Zaniolo per Miretti, Pinamonti e Lookman.

E’ solo il preludio per il poker dei padroni di casa, firmato da Retegui, che festeggia la prima tripletta italiana trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro al 75′ minuto per fallo di mano di Vogliacco.

Dopo un tentativo di Zaniolo e l’entrata in campo di Sulemana e Palestra per Ederson e Bellanova, al 79′ minuto arriva addirittura la manita rifilata da De Roon, sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Samardzic.

C’è spazio per Norton-Cuffy e Vlahovic al posto di Martin e Retegui, e finalmente gli ospiti si svegliano accorciando al 84′ minuto con Ekhator, su assist di Melegoni, che di fatto chiude la partita.

Highlights e Video Gol di Atalanta-Genoa 5-1:

Tabellino di Atalanta-Genoa 5-1

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere (69’ Samardzic), Lookman (69’ Zaniolo); Retegui. All. Gasperini.

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani (46’ Vogliacco), Vazquez; Zanoli, Thorsby, Bohinen, Miretti (67′ Ekhator), Martin (81′ Norton-Cuffy); Pinamonti (67’ Melegoni), Vitinha (86′ Ankeye). All. Gilardino.



GOL: 24’, 50’ e 74′ (rig) Retegui (A), 60’ Ederson (A), 80′ de Roon (A), 83′ Ekhator (G)

ASSIST: 24’ Lookman (A), 60’ Retegui (A), 83′ Melegoni (G)

AMMONITI: nessuno

ARBITRO: Daniele Chiffi (sezione di Padova)

