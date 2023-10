Video Gol Highlights Atalanta-Genoa 2-0: Sintesi 22-10-2023

Video Gol e Highlights Atalanta-Genoa 2-0, 9° Giornata Serie A: segnano Ederson e Lookman

L’Atalanta batte il Genoa al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nel posticipo pomeridiano della nona giornata di Serie A.

I bergamaschi tornano alla vittoria dopo due partite, portandosi a quota sedici punti in classifica, mentre è la seconda sconfitta consecutiva per i liguri.

Atalanta-Genoa

Sintesi di Atalanta-Genoa 2-0

Out Kolasinac, Koopmeiners e Tourè per Gian Piero Gasperini, che schiera Scalvini, Djimsiti e Toloi in difesa davanti a Carnesecchi, conferma Ederson a centrocampo con Zappacosta, De Roon e Ruggeri, così come il tridente d’attacco costituito da De Ketelaere, Scamacca e Lookman.

Non ci sono Jagiello, Martinez, Messias, Retegui e Strootman per Alberto Gilardino, che punta su Bani, Dragusin e Vasquez in difesa a protezione di Leali, a centrocampo Sabelli, Thorsby, Frendrup e Haps, mentre in attacco Ekuban, Gudmundsson e Malinovskyi.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, durante il quale si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno molto possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine, risultano compatti e ben messi in campo.

Da una parte, ci provano Scamacca e De Roon, invece dall’altra Malinovskyi, Ekuban e Gudmundsson, prima dell’ammonizione di Lookman.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Miranchuk al posto di De Ketelaere e i padroni di casa sembrano molto più rapidi sulla trequarti.

Prima Leali si esalta su Scamacca, poi il palo nega la gioia del gol a Scalvini e, dopo le ammonizioni di Toloi e Gudmundsson, ancora Leali e Carnesecchi si esaltano su Lookman e Dragusin.

Al 68′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Lookman, che trova il gol del vantaggio su assist di Scamacca.

Grandissima reazione degli ospiti, che alzano il baricentro e si portano nella metà campo avversaria rendendosi pericolosi con Malinovskyi e Gudmundsson, che colpisce il palo.

C’è spazio per Vogliacco, Pasalic, Muriel, Puscas, Galdames, Fini, Kolasinac e Hateboer al posto di Ekuban, Lookman, Scamacca, Malinovskyi, Thorsby, Sabelli, Ruggeri e Zappacosta, subito ammonito, così come Bani.

Nel finale prima Carnesecchi salva tutto su Puscas e poi al 95′ minuto Ederson chiude i giochi raddoppiando al termine di un bel contropiede di Pasalic.

Highlights e Video Gol di Atalanta-Genoa 2-0:

Tabellino di Atalanta-Genoa 2-0

Marcatori: 23’ s.t. Lookman, 50’ st Ederson

Assist: 23’ s.t. Scamacca, 50’ st Pasalic

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta (dal 45’ s.t. Hateboer), De Roon, Ederson, Ruggeri (dal 44’ s.t. Kolasinac); De Ketelaere (dal 1’ s.t. Miranchuk), Scamacca (dal 34’ s.t. Muriel), Lookman (dal 34’ s.t. Pasalic). All. Gasperini.

Genoa (3-5-2): Leali; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli (dal 42’ s.t. Fini), Thorsby (dal 38’ s.t. Galdames), Frendrup, Haps, Malinovskyi (dal 38’ s.t. Puscas); Ekuban (dal 48′ s.t. Vogliacco), Gudmundsson. All. Gilardino.



Arbitro: sig. Marinelli di Tivoli

Ammoniti: Lookman, Toloi, Gudmundsson, Hateboer, Zappacosta, Bani

Espulsi: –