Video Gol Highlights Atalanta-Empoli 3-2: Sintesi 22-12-2024

Video Gol e Highlights Atalanta-Empoli 3-2, 17° Giornata Serie A: doppietta di De Ketelaere, segnano anche Colombo, Esposito e Lookman

L’Atalanta batte l’Empoli al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nel posticipo pomeridiano della domenica della diciassettesima giornata di Serie A.

Dodicesima vittoria consecutiva per i bergamaschi, sempre più primi in classifica, mentre è la seconda sconfitta consecutiva per i toscani, fermi a quota diciannove punti.

Atalanta-Empoli

Sintesi di Atalanta-Empoli 3-2

Out De Roon, Scalvini e Scamacca per Gian Piero Gasperini, che schiera Kossounou, Djimsiti e Kolasinac in difesa davanti a Carnesecchi, a centrocampo Bellanova, Pasalic, Ederson e Zappacosta, in attacco De Ketelaere, Retegui e Lookman.

Non ci sono Belardinelli, Brancolini, De Sciglio, Ebuhei, Haas, Pellegri, Sazonov, Solbakken e Zurkowski per Roberto D’Aversa, che punta su Goglichidze, Ismajli e Pezzella in difesa a protezione di Vasquez, a centrocampo Gyasi, Anjorin, Henderson, Grassi e Cacace, in attacco Esposito e Colombo.

E’ una bellissima partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa partono con qualità, ma gli ospiti sono ordinati in fase difensiva e non lesinano a ripartire in contropiede.

Dopo un tentativo di Djimsiti, al 13′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Colombo, che trova il gol del vantaggio su assist di Henderson.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro, si portano nella metà campo avversaria, poi si fa male Retegui, che viene sostituito da Zaniolo, subito ammonito, mentre Vasquez fa il fenomeno su Kolasinac.

Al 35′ minuto i padroni di casa riescono a pareggiare con De Ketelaere, che sfrutta la giocata di Zaniolo sul cross di Zappacosta.

Dopo il palo di Djimsiti, al 45′ minuto i padroni di casa completano la rimonta ribaltando il risultato con Lookman, su assist dello stesso Zaniolo.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco in un secondo tempo sicuramente molto più equilibrato, visto che i padroni di casa non riescono più a far girare la palla con la stessa velocità e gli ospiti sono molto più ordinati.

Infatti, dopo un tentativo di Lookman, al 58′ minuto gli ospiti pareggiano con Esposito, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Djimsiti su Grassi, ravvisato dal VAR.

Viene ammonito Pezzella, entrano Sambia, Marianucci, Cuadrado, Samardzic, Hien, Fazzini, Maleh e Ruggeri al posto di Henderson, Goglichidze, Bellanova, Lookman, Zappacosta, Djimsiti, Esposito e Grassi.

Al 87′ minuto i padroni di casa tornano in vantaggio, ancora una volta decisivo De Ketelaere, che si regala una bella doppietta con un bellissimo sinistro, di fatto chiudendo i giochi.

Highlights e Video Gol di Atalanta-Empoli 3-2:

Tabellino di Atalanta-Empoli 3-2

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi 6; Kossounou 6,5, Djimsiti 6 (25′ st Hien 6), Kolasinac 6,5; Bellanova 6 (35′ st Cuadrado 6), Pasalic 6, Ederson 6, Zappacosta 6,5 (25′ st Ruggeri 6); De Ketelaere 8, Retegui 5,5 (21′ Zaniolo 6), Lookman 6 (25′ st Samardzic 6).

Allenatore: Gasperini 6,5



Empoli (3-4-2-1): Vasquez 6,5; Goglichidze 6 (35′ st Marianucci 6), Ismajli 6,5, Cacace 6; Gyasi 5,5, Anjorin 6, Grassi 6 (26′ st Maleh 6), Pezzella 6; Henderson 6,5 (39′ st Sambia sv), Esposito 6; Colombo 6,5.

Allenatore: D’Aversa 6



Arbitro: Feliciani

Marcatori: 13′ Colombo (E), 34′ e 41′ st De Ketelaere (A), 45’+1 Lookman (A), 12′ st rig. Esposito (E)

Ammoniti: Zaniolo (A), Pezzella (E)

Espulsi:

