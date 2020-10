Video Gol Highlights Atalanta Cagliari 5-2 e Sintesi 04-10-2020

Video Gol e Highlights di Atalanta Cagliari: L’Atalanta di Gasperini continua la sua corsa inarrestabile con un altra goleada, finisce 5 a 2 il match contro il Cagliari a Bergamo.

Dopo il poker rifilato a Torino contro i granata ed a Roma contro la Lazio arriva anche la vittoria casalinga per l’Atalanta di Gasperini che travolge il Cagliari 5 a 2 al Gewiss Stadium di Bergamo.

I bergamaschi fanno 3 vittorie su 3 e si portano al comando della classifica di Serie A a quota 9 punti diventando così una delle pretendenti allo Scudetto 2020-21 dopo il 3° posto della passata stagione.

Atalanta-Cagliari, 3° giornata di Serie A

Cronaca di Atalanta Cagliari 5-2:

Gasperini manda in campo la sua Atalanta con il 3-4-1-2 con il Papu Gomez dietro la coppia d’attacco formata da Zapata e Muriel.

A centrocampo ci sono Pasalic e De Roon in linea mediana con Hateboer a destra e Gosens a sinistra.

Di Francesco risponde schierando il suo Cagliari con il 4-3-3 con il tridente d’attacco formato da Joao Pedro, Simeone e Sottil.

Passano solo 7 minuti e l’Atalanta segna subito il gol del vantaggio con Muriel che sul sufferimento di Palomino va via da solo e tira in porta mettendo in rete. L’arbitro aveva fischiato il fuorigioco ma il VAR conferma la regolarità del gol!

Al 21′ l’Atalanta vicinissima al raddoppio con De Roon che dal limite dell’area tira un bolide che colpisce in pieno la traversa.

Passano 3 minuti ed arriva il pareggio del Cagliari su calcio d’angolo battuto da Marin è Godin che salta più alto di tutti e mette in rete.

AL 30′ l’Atalanta ritorna in vantaggio con il Papu Gomez!

Al 36′ l’Atalanta fa 3 a 1 con Pasalic che su assist di Gosens non deve far altro che appoggiare in rete.

Al 42′ è già 4 a 1 per l’Atalanta! Zapata va via sulla sinistra poi si accentra e carica un gran destro che colpisce il palo e poi termina in rete!

Il primo tempo si chiude sul 4 a 1 in favore dell’Atalanta, match che appare già chiuso.

In apertura di secondo tempo il Cagliari accorcia subito le distanze con Joao Pedro che fa 4 a 2.

Al 65′ inizia il valzer delle sostituzioni: nell’Atalanta fuori Zapata e Gomez e dentro Lammers e Malinovski, nel Cagliari esce Marin ed entra Tramoni.

AL 68′ un altra occasione per il Cagliari con Simeone che prova il colpo di testa in tuffo ed il pallone che termina fuori di un soffio!

All’80′ arriva il gol di Lammers per il 5 a 2 dell’Atalanta! Lammers servito in area fa tutto solo con una doppia finta ubriaca i difensori del Cagliari e di destro batte Cragno!

Video Gol Highlights di Atalanta Cagliari 5-2:

Tabellino di Atalanta Cagliari 5-2:

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Romero, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez (64′ Malinovskyi); Muriel, Zapata (64′ Lammers). A disp.: Carnesecchi, Rossi, Sutalo, Mojica, Freuler, Mojica, De Paoli, Ruggeri, Diallo. Allenatore: Gasperini.

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin (65′ Tramoni), Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. A disp.: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Caligari, Pinna, Klavan, Pisacane, Oliva, Faragò, Pavoletti, Carboni. Allenatore: Di Francesco.

ARBITRO: Pasqua

Marcatori: 7′ Muriel (A), 24′ Godin (C), 28′ Gomez (A), 37′ Pasalic (A), 42′ Zapata (A), 52′ Joao Pedro (C), 81′ Lammers (A)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS