Video Gol Highlights Ascoli-Sudtirol 1-2: sintesi 04-02-2024

Video Gol e Highlights Ascoli-Sudtirol 1-2: vittoria dal gran peso specifico per gli ospiti su un campo sempre ostico.

Tait fa e disfa segnando in entrambe le porte e Masiello rimedia con la rete decisiva.

Il Sudtirol sale a 27 punti e va a+5 sulla zona playout nella quale, invece, resta invischiato l’Ascoli, rimasto fermo a 22.

La Sintesi di Ascoli-Sudtirol 1-2

In un primo tempo terribile in termini di occasioni ed emozioni, ma agonisticamente intenso e con molti interventi duri (tre i cartellini gialli estratti) e una sostituzione prematura tra i padroni di casa per infortunio, può accadere che basti un guizzo affinché si sblocchi la situazione; e infatti è così.

Siamo nel quinto dei conque minuti di recupero concessi da Perenzoni e Casiraghi, oggi mezzala e non punta, vede e premia la sovrapposizione di Davi, il cui traversone dalla linea di fondo dell’area ascolana è raccolto da Tait, perfettamente inseritosi in area, che non lascia scampo a Viviano da distanza ravvicinata.

Castori in testa, i padroni di casa protestano per un presunto tocco di mano di Scaglia a inizio azione, ma il VAR convalida la marcatura e la prima frazione termina senza alcun secondo extra.

Rientrano più convinti i marchigiani, subito pericolosi con un colpo di testa di poco fuori di Streng e fortunati al 56° nel trovare la via della rete: Poluzzi si tuffa per respingere un tiro del da poco entrato D’Uffizi, ma la sfera sbatte su Tait e finisce in rete; gol e autogol nella stessa partita non si vedono tutti i giorni.

Pochi minuti dopo, Poluzzi è bravissimo su un’altra zuccata di Streng ed evita il raddoppio dei padroni di casa, raggiunto invece, se vogliamo a sorpresa, dai sudtirolesi al minuto 78: Masiello recupera palla dai piedi di Rodriguez e si trasforma in attaccante andando alla conclusione da dentro l’area dopo un rapido scambio con Casiraghi.

Malgrado manchi una dozzina di minuti circa al 90°, ai quali dobbiamo aggiungerne sette di recupero, non accade più nulla fino al triplice fischio.

Migliori in campo Casiraghi (7), ispiratore del primo gol e assistman in occasione del definitivo vantaggio, e D’Uffizi (6.5), più vivace di Giovane e autore del tiro dal quale nasce il momentaneo pareggio. Male proprio Giovane (5), spento, e Merkaj (5), isolato.

Highlights e Video Gol di Ascoli-Sudtirol 1-2

Il Tabellino di Ascoli-Sudtirol 1-2

Ascoli (3-5-2): Viviano; Bellusci, Botteghin, Mantovani (77′ Vaisanen); Falzerano, Valzania, Di Tacchio (70′ Caligara), Giovane (46′ D’Uffizi), Celia (77′ Quaranta); Mendes (26′ Rodriguez), Streng. Allenatore: Castori

Sudtirol (3-5-2): Poluzzi; Giorgini (70′ Kofler), Scaglia, Masiello (83′ Cagnano); El Kaouakibi (69′ Ciervo), Tait, Arrigoni, Tait, Casiraghi, Davi; Odogwu (58′ Pecorino), Merkaj (58′ Rauti). Allenatore: Valente

Marcatori: 50′ pt e 56′ aut.Tait e 78′ Masiello

Arbitro: Perenzoni

Ammoniti: El Kaouakibi, Arrigoni, Arrigoni, Tait e Rauti