Video gol highlights Ascoli-Frosinone 1-1: sintesi 09-02-2021

Risultato Ascoli-Frosinone 1-1, 22° giornata Serie B: pareggio poco utile per entrambe, ma il risultato sta abbastanza stretto ai padroni di casa, che creano di più e giocano mezz’ora in undici contro dieci eppure devono inseguire il gol di Novakovich riuscendo a pareggiare solo con un penalty di Dionisi al 95°.

Cambia poco in classifica: i marchigiani non riescono ad uscire dalla zona playout, mentre i laziali non accorciano e restano a -3 dall’ottavo posto.

Cronaca Ascoli-Frosinone 1-1, 22° giornata Serie B

E’ l’imprecisione l’unica costante in un primo tempo estremamente brutto, in cui due squadre bloccate sbagliano moltissimo in fase di impostazione e nell’ultimo passaggio.

Mentre il Frosinone si vede raramente e i pochi tiri che fa non spaventano affatto Leali, l’Ascoli crea qualcosa in più ed è pericolosissimo sia in apertura che in chiusura con Sabiri: il trequartista è protagonista al 2° minuto quando conclude di testa da buona posizione e non trova la porta e poi al 42° con un gran calcio di punizione respinto da Bardi.

La prima frazione è tutta qui: tra una chance e l’altra solo molti falli, tre ammonizioni e gli errori di cui sopra. Ros fischia la fine dopo due minuti di recupero.

L’Ascoli riparte subito in attacco e sfiora il gol con un tiro dal limite, finito fuori di poco, del grande ex Dionisi, che ha appena lasciato i giallazzurri dopo quasi sette anni.

Dopo una punizione di Sabiri rivelatasi innocua, il Frosinone, rimasto in dieci per l’espulsione di Capuano per doppia ammonizione, diventano improvvisamente più aggressivi e iniziano ad attaccare con maggior vigore.

L’urto dei laziali, che al 59° reclamano un rigore, al 60° si concretizza nell’inatteso vantaggio: Novakovich, marcato male in area da Brosco, sfrutta la sua stazza sul corner di Maiello e insacca di testa senza praticamente saltare.

Nella mezz’ora successiva l’Ascoli si butta in avanti e con Bidaoui e Danzi cerca invano di scardinare la difesa avversaria, ma quest’ultima, maggiormente coperta anche per via dell’inferiorità numerica, mantiene l’ordine.

Succede poco o nulla, quindi, fino a quando Salvi tira ingenuamente giù Bidaoui in piena area al 94°: rigore ineccepibile e trasformazione perfetta, angolata, di Dionisi, al 100° gol in carriera nonché al primo contro la sua ex squadra. Il match termina praticamente qui.

Migliori in campo Novakovich e Dionisi (6.5 per entrambi), un gol ciascuno e molto lavoro sporco, mentre non arrivano alla sufficienza Salvi (5), che commette un fallo ingenuo in area a partita ormai conclusa, e Kragl (5), non ancora il cursore esplosivo ammirato nelle ultime stagioni.

Tabellino Ascoli-Frosinone 1-1, 22° giornata Serie B

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, Kragl; Saric (69′ Eramo), Buchel (63′ Danzi), Caligara (62′ Bidaoui); Sabiri (69′ Parigini); Bajic (77′ Simeri), Dionisi. Allenatore: Sottil

Frosinone (3-5-2): Bardi; Curado, Ariaudo, Capuano; Salvi, Kastanos (88′ Carraro), Maiello, Rohden (77′ Gori), D’Elia; Novakovich, Iemmello (64′ Szyminski). Allenatore: Nesta

Marcatori: 60′ Novakovich e 95′ rig. Dionisi

Arbitro: Ros

Ammoniti: Dionisi, Buchel, Capuano e Szyminski

Espulsi: 53′ Capuano e 95′ Simeri

