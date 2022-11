Video Gol Highlights Ascoli-Frosinone 0-1: sintesi 11-11-2022

Risultato Ascoli-Frosinone 0-1: i laziali vincono di misura una partita che definire orrenda è riduttivo.

E’ Insigne a decidere il match a venti minuti dal termine. L’Ascoli, ridotto in dieci per l’espulsione di Collocolo ad inizio secondo tempo, si desta solo nel recupero con un incrocio dei pali colpito da Simic. Troppo poco.

Il Frosinone va a 30 punti e adesso è momentaneamente a +8 su Genoa e Reggina, mentre l’Ascoli manca l’occasione di agganciare proprio le due attuali seconde e resta 7° a 19.

Sintesi Ascoli-Frosinone 0-1

Due soltanto gli episodi degni di nota in un primo tempo terribile, noioso e senza spunti e idee: al 38° un pericoloso tiro del grande ex Dionisi terminato fuori di un soffio e al 44° un tiro-cross di Rohden che Guarna deva allontanare deviando in corner.

Prima e dopo, nulla. Marinelli fischia, forse troppo spesso, ogni contatto e a vincere in caampo è la ruvidità degli interventi, dall’una e dall’altra parte. Il duplice fischio al 45° è piuttosto liberatorio.

La partita si mantiene brutta e nervosa, tanto che al 49° Collocolo esagera con le proteste e Marinelli lo espelle.

Grosso, a questo punto, stravolge la squadra rendendola iperoffensiva e a venti minuti dalla fine, dopo un tocco di Mulattieri alto di poco, uno dei nuovi entrati, Insigne, sblocca la situazione: il fantasista fratello d’arte batte Guarna con un bel sinistro rasoterra mettendo a frutto l’ottimo scarico di Mulattieri, ancora protagonista.

La partita torna poi ad essere brutta e nervosa come prima e solo nei minuti di recupero l’Ascoli, finalmente, si sveglia: al 94° Cicirelli manca di poco la porta con un tiro da fuori, mentre è Simic ad avere la miglior occasioni poco dopo con una spaccata in area che colpisce l’incrocio dei pali.

L’assalto finale dei bianconeri è improduttivo ed è il Frosinone a festeggiare al momento del triplice fischio.

Difficile trovare molti nomi da annoverare tra i top e flop dopo una partita così brutta, quindi ne scegliamo solo due in totale anziché i consueti quattro: il migliore è Mulattieri (7), che sfiora la rete e subito dopo offre ad Insigne l’assist per la rete decisiva, mentre il peggiore è Collocolo (4), talmente nervoso da farsi cacciare per proteste a ripresa appena iniziata.

Video Gol Highlights Ascoli-Frosinone 0-1

Tabellino Ascoli-Frosinone 0-1

Ascoli (3-5-2): Guarna – Simic, Botteghin, Quaranta (77′ Ciciretti)- Falzerano (77′ Adjapong), Collocolo, Eramo, Caligara, Falasco – Dionisi (66′ Gondo), Pedro Mendes (59′ Lungoyi). Allenatore: Bucchi

Frosinone (4-4-2): Turati – Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Frabotta (77′ Cotali)- Garritano (59′ Bocic), Boloca (60′ Lulic), Mazzitelli, Rohden (60′ Insigne)- Moro (59′ Borrelli), Mulattieri. Allenatore: Grosso

Marcatori: 71′ Insigne

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Moro, Boloca, Simic, Frabotta, Falasco, Insigne e Mulattieri

Espulsi: 49′ Collocolo