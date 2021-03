Video Gol Highlights Ascoli-Cremonese 0-0: sintesi 19-03-2021

Pareggio che sta un po’ stretto ai lombardi quello dello contro salvezza del “Del Duca”, che con una vittoria avrebbero quasi chiuso il discorso. Diversa la situazione dell’Ascoli, che non riesce a sferrare il colpo decisivo, mortifero, ad Entella e Pescara.

In una prima frazione tattica, anche se intensa, le due squadre riescono a creare un’unica grande chance a testa: al 23° Leali deve respingere oltre la traversa un tiro di Gaetano, ben incuneatosi in area, e al 40° Bidaoui cerca di chiudere un contropiede innescato da un corner mal battuto dai lombardi, ma il suo tiro da buona posizione termina oltre la traversa.

In mezzo alcune mezze occasioni, tra cui una bella iniziativa tutta di prima intenzione degli ospiti sciupata per un errato passaggio in area di Gaetano e un quasi autogol di Avlonitis. I primi quarantacinque minuti sono tutti qui.

La ripresa si apre con un monumentale spreco da parte degli ospiti: un lancio dalle retrovie manda verso la porta, in beata solitudine, Buonaiuto, che supera Leali in uscita con un pallonetto, ma calcia male una volta dentro l’area e la sfera viene allontanata da Pucino.

E’ sempre la Cremonese ad attaccare e arrivano altre chance: al 80° Baez tira trovando Leali sulla strada verso il gol e all’83° Valzania viene anticipato sul più bello da Kragl, proprio mentre si prepara ad appoggiare in rete un cross basso effettuato ancora da Baez. Si tratta dell’ultima emozione del match.

Il Tabellino

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Avlonitis, Kragl; Saric, Buchel, Caligara (83′ Danzi); Sabiri (66′ Parigini); Bajic (69′ Dionisi), Bidaoui (65′ Cangiano). Allenatore: Sottil

Cremonese (4-3-3): Carnesecchi; Fiordaliso, Bianchetti, Ravanelli, Valeri (46′ Gustafson); Bartolomei, Castagnetti (46′ Zortea), Valzania (88′ Deli); Gaetano (46′ Baez), Ciofani, Buonaiuto (61′ Celar). Allenatore: Pecchia

Arbitro: Ghersini

Ammoniti: Bajic, Zortea e Dionisi

