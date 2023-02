Video Gol Highlights Ascoli-Benevento 0-0: sintesi 26-02-2023

Risultato Ascoli-Benevento 0-0: finisce in parità un match noioso per 45 minuti e più interessante nei secondi. Ai punti avrebbero meritato i padroni di casa, mentre gli ospiti, peraltro privi di un uomo a causa dell’espulsione di Improta nel finale di primo tempo, resistono senza fare alcunché in termini di azioni offensive.

Il pareggio odierno serve a pochissimo: l’Ascoli va a 33 punti e il Benevento a 27, ma nessuna delle due squadre fa passi in avanti rimanendo rispettivamente 12° e 17°.

Sintesi Ascoli-Benevento 0-0

E’ un primo tempo inguardabile, nervoso e senza occasioni, quello inscenato da marchigiani e campani al “Del Duca“. Mentre il Benevento si limita alla fase difensiva, l’Ascoli prova ad osare e al 4° mette qualche brivido alla retroguardia avversaria con un colpo di testa alto di Mendes.

Poi nulla più: Improta sceglie di uscire di scena anzitempo, poco dopo la mezz’ora, per due cartellini gialli, di cui il secondo per una gomitata a dir poco avventata, e così la partita, già brutta, diviene bruttissima. Dopo due minuti di recupero, Cosso manda le squadre a schiarirsi le idee.

Inevitabilmente è l’Ascoli a condurre le danze nel secondo tempo e le occasioni iniziano a fioccare quando Dionisi rileva l’abulico Ciciretti: l’esperto attaccante bianconero va al tiro al 68° mancando il bersaglio, ma al 69° il suo colpo di testa è ben più pericoloso e Paleari respinge d’istinto.

Dionisi colpisce poi anche l’esterno della rete, mentre Collocolo all’80° prova il tiro al volo che sorvola la traversa.

Le ultime due occasioni ascolane arrivano nel corso dei sei minuti di recupero: al 91° Falzerano sfiora il palo e al 97° Simic coglie la traversa di testa. Subito dopo, arriva il triplice fischio.

Video Gol Highlights Ascoli-Benevento 0-0

Tabellino Ascoli-Benevento 0-0

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Adjapong (56′ Donati), Botteghin, Bellusci, Falasco; Collocolo, Buchel, Caligara (67′ Proia 81′ Lungoyi); Falzerano; Ciciretti (67′ Dionisi), Pedro Mendes (81′ Simic). Allenatore: Breda

Benevento (3-5-1-1): Paleari; El Kaouakibi (62′ Letizia), Leverbe, Tosca; Improta, Karic, Viviani, Acampora (62′ Pastina), Foulon (70′ Jureskin); Tello; La Gumina (70′ Simy). Allenatore: Stellone

Arbitro: Cosso

Ammoniti: Improta, Leverbe, Proia e Lungoyi

Espulsi: 34′ Improta