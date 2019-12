Video gol highlights Arsenal-Chelsea 1-2: Jorginho e Abraham ribaltano i Gunners in 4 minuti

Il Chelsea vince il 199° Derby di Londra: battuto 2-1 in rimonta l’Arsenal all’Emirates Stadium nella 20°giornata di Premier League. Vantaggio di Aubameyang nel primo tempo, ribaltato in 4 minuti (83° e 87°) da Jorginho ed Abraham. Chelsea 4° a 35 punti, Arsenal in caduta libera, 12° a 24 punti.

Seconda partita da tecnico dell’Arsenal per Arteta dopo il pari col Bournemouth, i Gunners si schierano col 4-2-3-1 con Leno in porta, difesa con Maitland-Niles, Chambers (uscito per un infortunio per Mustafi), David Luiz e Saka. A centrocampo Torreira e Guendozi, in attacco Nelson, Ozil e Aubameyang a supporto di Lacazette.

Lampard dopo lo 0-2 subito col Southampton nel Boxing Day si affida al 3-4-2-1 con Kepa in porta, difesa con Tomori, Zouma e Rudiger. Centrocampo con Kanté e Kovacic, Palmieri (sostituito per scelta tecnica al 24° da Jorginho) e Azpilicueta sugli esterni, Mount e Willian dietro ad Abraham.

Partono meglio i padroni di casa che vanno vicini al gol due volte con David Luiz, prima con un tentativo di rovesciata, poi con un piazzato parato da Kepa. Al 13° l’Arsenal la sblocca: corner per i Gunners, sponda di testa di Chambers per Aubameyang che da due passi batte Kepa per l’1-0. L’Arsenal domina la prima mezzora con un maggior possesso palla, e Lampard decide per un cambio immediato: fuori un deludente Palmieri e dentro Jorginho, ma le occasioni rimangono sterili per i Blues nella prima frazione.

Nella ripresa il match si fa più tattico e nervoso, con tanti falli e azioni interrotte, con l’Arsenal che controlla l’1-0. Minuto 75 il Chelsea vede la porta con un colpo di testa di Abraham, neutralizzato però da Leno. L’Arsenal manca più volte il colpo del KO in contropiede, e subisce il ritorno del Chelsea: al 83° papera clamorosa di Leno che manca il pallone in uscita, ne approfitta Jorginho he da due passi manda in rete l’1-1. 4 minuti dopo i Blues la ribaltano del tutto: ripartenza del Chelsea condotta dal duo Willian – Abraham, la palla viene servita in area al 9 inglese che si gira e batte Leno per l’1-2.

Highlights del match: https://www.premierleague.com/video

Dopo molto recupero l’Arsenal non riesce a trovare il pari e si fa beffare in rimonta dal Chelsea, che vince in rimonta il Derby di Londra. Importante vittoria per i Blues che consolidano il 4°posto e salgono a 35 punti. Sprofondo Arsenal che resta 12° a 24 punti, a -11 dalla Champions.

