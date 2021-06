Video Gol Highlights Argentina-Paraguay 1-0: Sintesi 22-06-2021

Il Risultato di Argentina-Paraguay 1-0: un gol bellissimo e repentino del “Papu” Gomez regala all’Albiceleste vittoria, momentaneo primato e qualificazione agli ottavi di finale con un turno d’anticipo. Il match è brutto e spigoloso, specie nella ripresa, e gli argentini fanno il minimo indispensabile contro un avversario inconcludente.

La Sintesi di Argentina-Paraguay 1-0

L’Albiceleste inizia bene e già all’8° sfiora il gol con Aguero, che approfitta di un errore dei centrali paraguayani, che vanno a sbattere liberandolo in area, e calcia da posizione favorevole mandando la palla alta di pochissimo.

Dopo un breve intermezzo paraguayano senza risultati, la selezione di Scaloni passa in vantaggio al 10° con Gomez: l’ex atalantino taglia con i giusti tempi e batte da pochi metri Silva con un delizioso tocco sotto, sfruttando al meglio un gran filtrante di Di Maria.

Messi prova poi a mettere la sua firma, ma la sua punizione dal limite al 17° termina fuori di poco. Il Paraguay si affaccia dalle parti di Martinez al 21° con un’azione da calcio da fermo: Gomez interviene sulla sponda di Alonso trovando però pronto il portiere.

Segue poi una fase senza emozioni che dura fino al primo, e ultimo, minuto di recupero, nel quale l’Argentina trova il raddoppio: dopo una respinta di Silva su una sassata di Messi, l’azione prosegue con un violento cross dalla sinistra che Alonso devia in rete con la coscia, ma sul tiro menzionato prima c’era un offside di Aguero e così Valenzuela cancella la rete dopo un check. Il primo tempo termina qui.

Se il primo tempo, pur non bello, ha comunque offerto qualche emozione, il secondo è stato a dir poco orrido. Il Paraguay colleziona corner in gran quantità senza riuscire a sfruttarli, mentre l’Argentina amministra senza creare altre occasioni per chiudere.

Tra falli, calci piazzati mal utilizzati e palleggio senza costrutto da ambo le parti, ci si avvia stancamente alla fine senza che le due contendenti impegnino minimamente i portieri. Solo negli ultimi minuti arrivano un paio di tiri, uno per squadra, che non creano grattacapi. Il triplice fischio arriva dopo quattro minuti di recupero.

Il Video Gol Highlights di Argentina-Paraguay 1-0

Il Tabellino di Argentina-Paraguay 1-0

Argentina (4-2-3-1): E. Martinez; Molina, C. Romero, Pezzella, Tagliafico; G. Rodriguez, Paredes (81′ Dominguez); Di Maria (81′ A. Correa), Messi, A. Gomez (72′ De Paul); Aguero (59′ J. Correa). Ct.: Scaloni

Paraguay (4-2-3-1): Silva; Espinola, G. Gomez, Alonso, Arzamendia; Cubas (66′ Cardozo), Piris (82′ Sanchez); Kaku (O. Romero), Almiron, A. Romero (87′ Gonzalez); Avalos (87′ Samudio). Ct.: Berizzo

Arbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Marcatori: 10′ A. Gomez

Ammoniti: G. Gomez, Paredes e Cardozo

