Video Gol Highlights Argentina-Ecuador 3-0: Sintesi 04-07-2021

Il Risultato di Argentina-Ecuador 3-0, quarti di finale Copa America 2021: i biancocelesti travolgono anche gli ecuadoregni e si guadagnano l’accesso alle semifinali contro la Colombia (vittoria per 4-2 ai rigori contro l’Uruguay) in programma nella notte tra martedì e mercoledì.

De Paul, Lautaro Martinez e il solito Messi, adesso capocannoniere del torneo con 4 centri, firmano i gol che consegnano la vittoria agli argentini.

La Sintesi di Argentina-Ecuador 3-0, quarti di finale Copa America 2021

Il match, interamente dominato dalla selezione di Scaloni, inizia con due occasioni consecutive per Martinez, che per due volte trova la difesa a sbarrargli la strada su due conclusioni che parevano a botta sicura.

L’Ecuador si limita a far fallo molto spesso e, dopo aver rischiato di incassare gol da Messi al 23° (clamoroso errore difensivo che libera la stella azulgrana, che a sua volta coglie il palo in diagonale), al 39° sfiora improvvisamente il vantaggio: Valencia raccoglie un traversone in area e conclude di testa mancando il bersaglio di pochissimo.

Il pericolo scampato fa sì che l’Argentina acceleri e trovi il vantaggio a cinque minuti dallo scadere della prima frazione con De Paul, che insacca da due passi sfruttando un assist di Messi lesto a raccogliere una respinta di Galindez uscito a valanga su Gonzalez lanciato a rete.

Nel finale sono pericolosi Gonzalez e ancora Valencia, che sprecano una chance a testa con due incornate da buona posizione, l’una troppo centrale e l’altra imprecisa. Il primo tempo finisce dopo ben 4 minuti di recupero.

Il secondo tempo vede l’Argentina fare la partita senza la minima interferenza, a parte una conclusione di Valencia respinta da Emiliano Martinez al 58°, chiudendola nei minuti finali: all’84° un disastroso tentativo di costruzione dal basso vede Hincapié perdere palla per mano di Di Maria, che lascia a Messi il pallone per l’assist a Lautaro Martinez pronto a scaraventare il pallone in rete da due passi.

Al 93°, infine, Hincapié completa il suo finale horror abbattendo Messi ormai arrivato al limite dell’area: l’arbitro Sampaio, dopo un consulto al VAR, assegna agli argentini una punizione dal limite e mostra al difensore il secondo giallo: la conclusione del numero 10 è perfetta come al solito e finisce nel sette. La sfida termina qui.

Il Video Gol Highlights di Argentina-Ecuador 3-0, quarti di finale Copa America 2021

Il Tabellino di Argentina-Ecuador 3-0, quarti di finale Copa America 2021

Argentina (4-3-3): E. Martínez; Molina, Pezzella, Otamendi, Acuna; De Paul, Paredes (71′ G. Rodriguez), Lo Celso (71′ Di Maria); Messi, L. Martinez (94′ Aguero), N. Gonzalez (83′ Tagliafico). CT: Scaloni

Ecuador (4-3-3): Galindez; A. Preciado (83′ Campana), Arboleda, Hincapié, Estupinan; Franco (70′ Caicedo), Gruezo (46′ Estrada), Mendez; A. Mena, E. Valencia, D. Palacios (46′ Plata). CT: Alfaro

Marcatori: 40′ De Paul, 84′ L. Martinez e 93′ Messi

Arbitro: Wilton Sampaio (BRA)

Ammoniti: A. Preciado, Franco, Estupinan, Gonzalez e Otamendi

Espulsi: 90′ Hincapié

Migliori Bookmakers AAMS