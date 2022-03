Video gol-highlights Alessandria-Como 1-1: sintesi 01-03-2022

Video gol-highlihts Alessandria-Como 1-1: finisce in pareggio la gara con i gol di La Gumina (rigore) e Casarini.

Alessandria-Como 1-1: un punto a testa al “Moccagatta” in uno degli anticipi della ventisettesima giornata di Serie B.

L’Alessandria gioca complessivamente meglio, ma subisce il vantaggio avversario con La Gumina, a segno su rigore sul finire del primo tempo.

Pareggio dei piemontesi con colpo di testa di Casarini. Forcing finale della squadra di casa, che non riesce però ad uscirne con l’intera posta.

La sintesi di Alessandria-Como 1-1

Alessandria subito aggressiva: Corazza sfiora il gol su colpo di testa di Parodi. L’attaccante non approfitta della respinta di Facchin.

I piemontesi dettano il ritmo gara: grande giro palla e pressing alto. Il Como si limita a difendersi, provando a chiudere gli spazi.

Doppia occasione per l’Alessandria: Lunetta serve Chiarello nel mezzo. L’attaccante spara alto.

Ancora Corazza manca la deviazione vincente su tiro di Mustacchio. L’attaccante viene anticipato dalla difesa comasca.

Il Como resta anche in dieci per l’espulsione di Parigini: intervento a martello su Gori in mezzo al campo. Rosso sacrosanto dopo consulto col VAR.

Incredibilmente è proprio la squadra di Gattuso a passare in vantaggio: rigore assegnato per un tocco di braccio di Mantovani su tiro al volo di un attaccante del Como.

Dal dischetto trasforma La Gumina, che capitalizza la respinta di Pisseri.

Occasione per l’Alessandria in avvio di secondo tempo: Mantovani crossa per Corazza, che di testa tira tra le braccia di Facchin.

Musacchio ci prova con un sinistro che lambisce il palo esterno. Il Como cambia qualcosa, Gabrielloni ha una prima occasione di testa ma non impatta il pallone.

Lariani pericolosi su corner: girata di Vignali che trova lo schermo dei difensori alessandrini.

Occasione per Lunetta, il cui tiro da posizione defilata finisce alto. L’Alessandria risponde con Di Gennaro, che impegna Facchin da distanza ravvicinata.

Nel Como entra Facchin e si rende subito pericoloso: cross di Lunetta per l’attaccante che si vede chiudere lo specchio da Facchin.

L’Alessandria si getta all’attacco: dopo un tentativo di Lunetta, alto col mancino, la squadra piemontese trova il pari.

Fabbrini, dalla sinistra, in mezzo per Casarini che di testa svetta più alto di tutti.

L’Alessandria prova anche a fare bottino pieno, e nel finale si vede annullare un gol per offside di Palombi. La gara termina in pareggio, ma i grigi avrebbero meritato qualcosa in più per come hanno giocato.

Highlights e video gol Alessandria-Como 1-1

Il tabellino di Alessandria-Como 1-1

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani (Palombi 73′), Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Gori (Casarini 63′), Ba, Lunetta; Chiarello, Corazza, Milanese. A disposizione: Crisanto, Cerofolini, Mattiello, Benedetti, Ariaudo, Fabbrini, Prestia, Casarini, Barillà, Pellegrini, Palombi, Ascoli. All. M. Longo.

Como (4-4-2): Facchin; Vignali, Solini, Bertoncini, Ioannou; Parigini, Arrigoni, Bellemo, Blanco (Cragno 56′); Gliozzi (Gabrielloni 56′), La Gumina (Nardi 56′). A disposizione: Bolchini, Zanotti, Iovine, Kabashi, Gabrielloni, Ciciretti, Nardi, Cagnano, Peli, Bovolon. Allenatore: G. Gattuso.

Marcatori: 40′ La Gumina (rigore, C), 86′ Casarini (A)

Arbitro: Meraviglia (Pistoia)

Ammoniti: Mantovani (A), Fabbrini (A), Milanese (A), Baroncini

Espulsi: Parigini (C)

