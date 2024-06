Video Gol Highlights Albania-Spagna 0-1: sintesi 24-06-2024

Il Risultato di Albania-Spagna 0-1, 3° giornata Gruppo B: gli iberici vincono anche stasera, pur imbottiti di riserve, contro un avversario molto più debole che ha comunque cercato di opporre resistenza non potendo fare molto altro.

La Spagna chiude il girone a punteggio pieno e l’Albania con un solo punto, venendo così eliminata. Domenica 30 giugno gli iberici affronteranno una delle terze classificate nell’ottavo di finale.

La Sintesi di Albania-Spagna 0-1

Meno di un quarto d’ora di gioco e gli iberici, imbottiti di riserve ma di qualità sempre elevata, passano in vantaggio: sulla trequarti Dani Olmo vede e imbuca per Ferran Torres, che entra in area e trafigge Strakosha.

L’Albania, che solo al 45° proverà il tiro in porta con una stoccata centrale di Asllani, cerca di tener palla, ma inevitabilmente lascia spazi a volontà e gli spagnoli fanno quel che vogliono sfiorando il raddoppio in circostanze simili a quelle del gol del vantaggio.

Pochi, comunque, gli spunti diversi da quanto supponevamo prima del fischio iniziale. La prima frazione va in archivio dopo un minuto di recupero.

La ripresa è sulla falsariga del primo parziale, anche se i balcanici riescono a creare qualcosa di pericoloso sebbene solo al 90° con Broja, il cui tiro viene respinto da Raya.

Prima poco o nulla, qualche occasione per gli spagnoli non sfruttata e poco altro. Alla fine era una partita con poca valenza per loro, mentre l’Albania avrebbe dovuto vincere per aggiudicarsi il 3° posto. Il triplice fischio arriva dopo quattro minuti di recupero.

Il Tabellino di Albania-Spagna 0-1

Albania (4-2-3-1): Strakosha; Balliu, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Ramadani, Asllani; Asani (81′ Muci), Laci (71′ Berisha), Bajrami (70′ Hoxha); Manaj (59′ Broja). CT: Sylvinho

Spagna (4-2-3-1): Raya; Navas, Dani Vivian, Laporte (46′ Le Normand), Grimaldo; Merino, Zubimendi; Ferran Torres (72′ Yamal), Dani Olmo (84′ Alex Baena), Oyarzabal (62′ Lopez); Joselu (72′ Morata). CT: De La Fuente

Marcatori: 13′ Ferran Torres

Arbitro: Nyberg (SVE)

Ammoniti: Bajrami, Berisha e Dani Vivian

