Video Gol Highlights Ajax-Lazio 1-3: sintesi 12-12-2024

Il Risultato di Ajax-Lazio 1-3, 6° giornata Europa League: con una prestazione impeccabile, l’ennesima, i biancocelesti espugnano l'”Amsterdam Arena” e prenotano il biglietto per gli ottavi di finale, che potrà essere staccato tra quaranta giorni in occasione del penultimo turno. Ajax coraggioso, ma pasticcione e Lazio cinica ben messa in campo, nonché spettacolare a tratti.

Tchaouna segna e manda in gol Pedro, poi segna anche Dele-Bashiru. Di Traoré il gol olandese.

Come detto la Lazio è virtualmente agli ottavi di finale essendo prima con 16 punti, ma perché sia ufficiale basterà battere la Real Sociedad nella sfida casalinga del 23 gennaio.

La Sintesi di Ajax-Lazio 1-3

La buona partenza laziale è subito premiata dal gol: al minuto 12 Tchaouna si dirige verso l’area e, ben servito da Pedro, batte a rete trovando l’angolo sul secondo palo con il sinistro.

L’Ajax sbaglia tanto in fase divensiva e d’impostazione, ma ha pure un’occasione al 19° su azione da corner: Traoré interviene di testa, ma senza trovare la porta.

Tolti due tiri fuori di poco, uno per parte, non si segnalano altre grandi occasioni nei minuti successivi; applausi per una bellissima azione tutta di prima da parte dei Lancieri che non porta a nulla, ma nessun altro tiro pericoloso fino al fischio che manda le square al riposo.

Tornate le squadre in campo, l’Ajax ha subito un calcio di punizione e lo sfrutta a dovere: Baas interviene sul traversone, il suo colpo di testa viene allontanato sulla linea e Traoré ribadisce a rete scagliando un bolide da distanza ravvicinata.

L’equilibrio ripristinato dura appena cinque minuti, rotto dal nuovo vantaggio laziale: il neo entrato Zaccagni supera Rensch e crossa con veemenza verso l’accorrente Dele-Bashiru, che con altrettanta forza calcia in porta riuscendo a segnare malgrado il quasi miracolo di Pasveer. Il pallone, infatti, varca la linea.

Al 56′ è ancora bravissimo, e stavolta non inutilmente, il portiere olandese su una sassata di Tchaouna, mentre al 69° è attento Mandas su un diagonale di Berghuis al 69°. La partita è ancora in bilico e a dare la prima mandata alla serratura ci pensa Pedro al minuto 77: l’appena entrato Tavares discende sulla sinistra e trova Tchaouna, la cui sponda per Pedro viene da questi trasformata in gol grazie a controllo e sinistro perfetto nell’angolo lontano.

Nei minuti conclusivi gli ospiti sfiorano il poker con Castellanos, tocco sotto respinto da Paarver all’84°, mentre gli ultimi scampoli sono tutti per i padroni di casa, risvegliatisi troppo tardi: all’85° un potente tiro di Traoré viene fermato dalla traversa, all’86° Mandas fa miracoli contro Akpom dopo un’azione confusa.

Nel recupero Akpom di testa non trova la porta da distanza ravvicinata e, sui titoli di coda, Gaaei colpisce un palo con un tiro-cross.

Highlights e Video Gol di Ajax-Lazio 1-3

Il Tabellino di Ajax-Lazio 1-3

Ajax (4-3-3): Pasveer; Rensch (79′ Gaaei), Sutalo, Baas, Hato; Taylor (79′ Rasmussen), Henderson, Berghuis (72′ Akpom); Godts (57′ Fitz-Jim), Traore, Brobbey (72′ Weghorst). Allenatore: Farioli

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari (46′ Marusic), Gigot, Patric (72′ Gila), Pellegrini (69′ Tavares); Dele-Bashiru, Rovella; Tchaouna, Dia (46′ Zaccagni), Pedro (88′ Guendouzi); Castellanos. Allenatore: Baroni

Marcatori: 12′ Tchaouna, 47′ Traoré, 52′ Dele-Bashiru e 77′ Pedro

Arbitro: Ivan Kruzliak (SVK)

Ammoniti: Hato, Brobbey, Rovella, Pellegrini, Gigot e Weghorst

