Video Gol Highlights Ajax-Benfica 0-1: Sintesi 15-3-2022

Video Gol e Highlights Ajax-Benfica , Ritorno Ottavi di finale Champions League: Nunez elimina gli olandesi

Il Benfica riesce a vincere contro l’Ajax all’Amsterdam Arena di Amsterdam, conosciuto anche come Johan Cruijff Arena, nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Colpaccio per i lusitani, che si qualificano ai quarti di finale eliminando gli olandesi, grandi favoriti soprattutto dopo il pareggio per 2-2 della sfida d’andata di quindici giorni fa.

UEFA Champions League

Sintesi di Ajax-Benfica 0-1

Out Gorter, Klaiber, Pasveer e Stekelenburg per Erik ten Hag, che sceglie Timber nella difesa a quattro con Martinez, Blind e Mazraoui davanti a Onana, mentre in mediana Berghuis affiancherà Alvarez e Gravenberch. In attacco il tridente è costituito da Antony e Tadic alle spalle di Haller.

Non ci sono Seferovic, Pinho e Lucas Verissimo per Nelson Verissimo, che punta su Gilberto in difesa con Otamendi, Vertonghen e Grimaldo a protezione di Vlachodimos, mentre in mediana conferma importante per Taarabt e Everton con Weigl in una sorta di 4-1-4-1, con Rafa Silva e Gonçalo Ramos sulle fasce, l’unica punta è Nunez.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputata su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono nella propria metà campo senza riuscire a ripartire in contropiede.

Ci provano Alvarez e Vertonghen, poi anche Timber, sempre su sviluppi di un calcio piazzato, ma manca precisione, mentre Vlachodimos è superlativo su Gravenberch.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Meitè per Taarabt, ma non cambia il copione della partita con i padroni di casa che continuano ad assaltare la porta degli ospiti, che non riescono a ribaltare l’azione.

Ci prova Antony di testa, senza trovare la porta, mentre viene ammonito Gonçalo Ramos poco prima del clamoroso gol del vantaggio degli ospiti, che al 77′ minuto sbloccano il risultato a sorpresa con il solito Nunez su perfetto cross di Grimaldo.

Darwin Núñez heads Benfica in front ⚽️#UCL pic.twitter.com/GyabSMjVvr — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2022

Girandola di cambi: entrano Kudus, Lazaro, Bernardo, Gonçalves, Brobbey e Klaassen, escono Timber, Gilberto, Gonçalo Ramos, Nunez, Alvarez e Berghuis, poi vengono ammoniti ammoniti Timber e Blind, ma non riescono a dare nuove energie ai padroni di casa, il cui assedio si spegne sull’ottima fase difensiva avversaria.

Highlights e Video Gol di Ajax-Benfica 0-1:

Tabellino di Ajax-Benfica 0-1

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Timber (90’+6 Kudus), Martinez, Blind; Gravenberch, Alvarez (81′ Brobbey), Berghuis (81′ Klaassen); Antony, Haller, Tadic. All. Ten Hag

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo (90′ Lazaro); Rafa Silva, Weigl, Taarabt (46′ Meite), Everton (72′ Yaremchuk); Gonçalo Ramos (90′ Bernardo), Nuñez (81′ Goncalves). All. Verissimo

ARBITRO: C. Del Cerro Grande

GOL: 77′ Nunez

AMMONITI: 67′ Gonçalo Ramos, 83′ Timber, 90’+4 Blind

ESPULSI: –

NOTE: recupero 10′

Migliori Bookmakers AAMS