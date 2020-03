Video Gol Highlighst Lipsia-Tottenham 3-0: decidono la doppietta di Sabizter e il gol di Forsberg

Risultato Lipsia- Tottenham 3-0, ritorno ottavi di Champions League: partita già chiusa nel primo con la doppietta di Sabister, Forsberg la chiude nel finale.

Storica qualificazione del Lipsia. Alla prima volta in un ottavo di Champions, la squadra tedesca scrive nuovamente una grande pagina della propria brevissima storia. Dopo il successo dell’andata (0-1), la banda spumeggiante di Nigelsmann domina in tutto e per tutto (così come fatto all’andata) il Tottenham di Mourinho. Alla Lipsia Arena finisce 3-0 grazie alla doppietta di capitan Sabister e alla rete finale di Forserbg. Per il Tottenham partita e annata da dimenticare.

Sintesi Lipsia- Tottenham 3-0, ritorno ottavi di Champions League

Mourinho, senza Kane, conferma il 4-2-3-1 dell’andata con Moura terminale offensivo coperto e assistito dalla linea formata da Lo Celso a destra, Delle Alli al centro e Lamela a sinistra. Conferma di modulo anche di Nagelsmann. Il 32enne tecnico dei tedeschi schiera il 3-4-3 dell’andata con il tridente d’attacco formato da Nkunku, Schick e Werner.

La squadra di Nigelsmann sa che il risultato dell’andata è si un passo in avanti, ma pur sempre rischioso. L’avvio di gara è quindi tutto di matrice tedesca. I padroni di casa assediano ripetutamente l’area di Lloris fino a trovare il vantaggio con la conclusione da fuori di Sabizter. Subito dopo il tentativo si X , da due passi dal palo, finisce esterno. Il raddoppio però è nell’aria e, dopo la rete annullata a Wermer per fuorigioco, è ancora una volta il capitano dei tedeschi a trovare la rete. Ben calibrato il cross di Angelino, un treno sulla sinistra. Il Tottenham non c’è, il Lipsia è ovunque. Soprattutto in area, da dove Wermer cerca in due occasioni il tris. La difesa inglese, sin qui fallacea ed in difficoltà estrema, respinge. L’attesa reazione degli uomini di Mourinho non arriva, ai tedeschi va più che bene e si vivono quindi una decina di minuti spezzettati. I ritmi vengono rialzati dall’ottima giocata e dal tiro di Lo Celso che permette a Gulácsi di mostrare la sua presenza in campo.

La ripresa vede il Tottenham provare leggermente di più a cercare una reazione che mai arriverà. Con gli avversari costretti a sbilanciarsi, il Lipsia trova ampi spazi per attaccare. Al momento di concludere però la convinzione. Convinzione che prova a darsi il Tottenham con tiro di prima di prima intenzione di Delle Alli, tranquillamente bloccato da Gulacsi. Capito di avere il pass per i quarti in tasca, i tedeschi iniziano un lungo possesso palla per addormentare il gioco e arrivare al triplice fischio. Non prima però di blindare la qualificazione con il terzo sigillo di Forsberg. Ancora cross di Angelino, la difesa inglese, ancora molle, respinge sui piedi del tedesco che non ci pensa su ed apre il piatto destro. La storia è fatta. Dopo la prima volta agli ottavi, ora ci sarà la prima volta nei quarti. Tutto perfettamente eseguito dal Lipsia, magicamente orchestrato da Nigelsmann,

Tabellino Lipsia- Tottenham 3-0, ritorno ottavi di Champions League

Lipsia (3-4-3): Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Sabitzer (C), Laimer, Angeliño; Nkunku, Schickm Wernern.

A disposizione: Mvogo, Lookman, Poulsen, Olmo. All: Nagelsmann

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier (dal 46′ st Fagan-Walcott), Alderweireld, Tanganga, Sessegnon; Winks, Dier, Lo Celso (dal 35′ st Gedson Fernandes); Lamela, Moura, Alli.

A disposizione: Gazzaniga, Vertonghen, Parrott, Ndombelè, Skipp. All. Mourinho

Reti: al 10′ pt Sabitzer, al 21′ pt Sabitzer, al 42′ st Forsberg

Ammonizioni: Sessegnon, Winks, Laimer, Tanganga, Alli, Sabitzer

