Pronostici Mondiali 2026 Oggi: Francia-Svezia, Messico – Ecuador e Norvegia

Mondiali 2026 - Stadiosport.it

Pronostici Mondiali 2026: oggi in campo Costa d’Avorio-Norvegia, Francia-Svezia e Messico-Ecuador nei sedicesimi di finale. Analisi, quote ideali e possibili risultati.

La fase a eliminazione diretta del Mondiale 2026 entra sempre più nel vivo e il programma di oggi propone tre partite molto interessanti: Costa d’Avorio-Norvegia, Francia-Svezia e Messico-Ecuador. Tre gare diverse per caratteristiche, equilibrio e peso specifico, ma tutte decisive per il passaggio agli ottavi di finale.

La Francia parte con i favori del pronostico contro la Svezia, forte di un girone chiuso a punteggio pieno e di una rosa tra le più complete del torneo. Più aperta, invece, la sfida tra Costa d’Avorio e Norvegia, con gli africani pronti a puntare sulla loro qualità offensiva e i norvegesi affidati al solito peso realizzativo di Erling Haaland.

Nella notte italiana toccherà poi al Messico, una delle nazionali padrone di casa, che sfiderà l’Ecuador al Mexico City Stadium. La squadra di Javier Aguirre arriva alla fase a eliminazione diretta con grande fiducia, dopo un girone perfetto per risultati e solidità difensiva.

Costa d’Avorio-Norvegia: equilibrio, fisicità e il fattore Haaland

Costa d’Avorio-Norvegia si gioca martedì alle 19:00 italiane al Dallas Stadium. Si tratta di una delle partite più interessanti del turno, perché mette di fronte due squadre molto fisiche, verticali e capaci di far male negli spazi.

La Costa d’Avorio ha conquistato la qualificazione chiudendo al secondo posto il proprio girone alle spalle della Germania. Gli Elefanti hanno mostrato buone soluzioni offensive e possono contare su giocatori in grado di accendere la partita con accelerazioni improvvise. Profili come Diomande e Nicolas Pépé rappresentano minacce importanti per una difesa norvegese che, nelle ultime uscite, non sempre ha dato garanzie assolute.

La Norvegia, seconda nel proprio gruppo dietro la Francia, arriva però con un’arma chiarissima: Erling Haaland. L’attaccante è il riferimento totale del gioco offensivo dei Vichinghi e può spostare gli equilibri anche in una gara sporca, bloccata o decisa da pochi episodi.

La Costa d’Avorio ha la forza per restare dentro la partita e creare problemi, soprattutto se riuscirà ad alzare il ritmo e a sfruttare le fasce. La Norvegia, però, sembra avere qualcosa in più negli ultimi metri e una maggiore capacità di trasformare poche occasioni in gol.

Pronostico Costa d’Avorio-Norvegia: 1-2

Francia-Svezia: Les Bleus favoriti, ma occhio alle ripartenze svedesi

La partita più attesa del programma è Francia-Svezia, in programma martedì alle 23:00 italiane al New York New Jersey Stadium. I francesi iniziano il loro cammino nella fase a eliminazione diretta con l’obiettivo di confermare quanto di buono fatto vedere nel girone.

La Francia ha chiuso al primo posto il Gruppo I con il massimo dei punti, confermandosi una delle grandi favorite per arrivare fino in fondo. La squadra transalpina ha qualità in ogni reparto, profondità dalla panchina e un potenziale offensivo difficile da contenere per qualsiasi avversaria.

La Svezia, invece, si è qualificata ai sedicesimi come una delle migliori terze. Il percorso degli scandinavi è stato più complicato, ma la loro presenza nella fase a eliminazione diretta non va sottovalutata. La nazionale svedese dispone di giocatori capaci di creare pericoli, soprattutto quando può attaccare in campo aperto o sfruttare palloni alti e situazioni da fermo.

Il problema principale per la Svezia sarà la tenuta difensiva. Contro una Francia così ricca di soluzioni offensive, servirà una prestazione quasi perfetta per restare in partita fino alla fine. Les Bleus hanno velocità, tecnica e fisicità per mettere sotto pressione la retroguardia avversaria sin dai primi minuti.

La Francia parte nettamente favorita e, se riuscirà a sbloccare presto la partita, potrebbe gestire il match con maggiore tranquillità. La Svezia può trovare il gol, ma sembra difficile immaginarla capace di contenere per novanta minuti l’attacco francese.

Pronostico Francia-Svezia: 3-1

Messico-Ecuador: i padroni di casa vogliono continuare la corsa

Nella notte italiana, alle 03:00 di mercoledì 1 luglio, spazio a Messico-Ecuador al Mexico City Stadium. Una sfida molto delicata per il Messico, che arriva alla fase a eliminazione diretta con entusiasmo, fiducia e il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico.

La nazionale messicana ha costruito un girone praticamente perfetto: tre vittorie su tre e nessun gol subito. La squadra di Javier Aguirre ha mostrato organizzazione, compattezza e grande solidità difensiva, elementi fondamentali quando si entra nella parte più delicata del torneo.

L’Ecuador, però, non arriva certo da vittima sacrificale. La squadra di Sebastián Beccacece ha conquistato la qualificazione tra le migliori terze e ha dato un segnale fortissimo nell’ultima partita del girone, rimontando e battendo la Germania 2-1. Un risultato che ha aumentato la fiducia del gruppo e confermato la capacità dell’Ecuador di competere anche contro avversarie più quotate.

Il Messico parte favorito per momento, ambiente e solidità difensiva, ma dovrà fare attenzione alla velocità e all’intensità degli ecuadoriani. Giocatori come Gonzalo Plata ed Enner Valencia possono punire ogni disattenzione e rendere la partita molto più complicata del previsto.

La sensazione è che il Messico abbia qualcosa in più, soprattutto per equilibrio e spinta del pubblico, ma l’Ecuador ha dimostrato di saper colpire nei momenti decisivi. Potrebbe essere una partita combattuta, con i padroni di casa favoriti ma costretti a soffrire.

Pronostico Messico-Ecuador: 2-1

I pronostici di oggi ai Mondiali 2026

Costa d’Avorio-Norvegia: 1-2

La Norvegia può sfruttare la maggiore precisione sotto porta di Haaland, anche se la Costa d’Avorio ha qualità sufficiente per segnare e restare in partita.

Francia-Svezia: 3-1

Les Bleus hanno più talento, più profondità e maggiore qualità offensiva. La Svezia può creare qualche problema, ma la Francia resta nettamente favorita.

Messico-Ecuador: 2-1

Il Messico arriva con grande slancio e una difesa ancora imbattuta, ma l’Ecuador ha già dimostrato di poter sorprendere. Gara da non sottovalutare per i padroni di casa.

Mondiali 2026, oggi si decide un’altra parte del tabellone

Il programma odierno dei Mondiali può indirizzare in modo importante il cammino verso gli ottavi di finale. La Francia vuole confermare il proprio status di candidata alla vittoria finale, la Norvegia cerca un successo di peso trascinata da Haaland, mentre il Messico punta a sfruttare il fattore casa per continuare la propria corsa.

Costa d’Avorio, Svezia ed Ecuador partono leggermente indietro nei pronostici, ma la fase a eliminazione diretta ha già dimostrato quanto ogni partita possa nascondere insidie. Un episodio, una palla inattiva o una giocata individuale possono cambiare tutto.

Per questo, le tre sfide di oggi promettono spettacolo, tensione e possibili sorprese: il Mondiale 2026 entra nella sua fase più calda e ogni errore può costare l’eliminazione.